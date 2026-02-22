Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

Χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν να εισπράξουν σημαντικά ποσά από επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, συνολικού ύψους 176 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διαδικασία καταβολής τους παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως σημειώνει η «Καθημερινή».

Κάποιοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για να τους επιστραφούν τα χρήματα, άλλοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο e–mail για επικοινωνία, ενώ, αρκετοί δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής.

Το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Δεκέμβριο είχε ανέλθει στα 722 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, τα 176 εκατ. αφορούν επιστροφές για τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί, είτε λόγω μη υποβολής στοιχείων, είτε μη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Από το συνολικό ποσό των 722 εκατ. ευρώ, τα 336 εκατ. αφορούν επιστροφές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχει παρέλθει διάστημα 90 ημερών από την έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης.

Τα υπόλοιπα 386 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές που δεν έχουν λήξει ακόμη, καθώς δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ΑΦΕΚ. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι επιστροφές δεν έχουν ληξιπρόθεσμη ημερομηνία, το ύψος τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Από τη φορολογική διοίκηση αναφέρουν ότι στόχος είναι να μηδενιστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις άνω των 90 ημερών και όλες οι επιστροφές να γίνονται ταχύτερα και αυτοματοποιημένα. Το νέο σχέδιο της εφορίας προβλέπει επιστροφές ΦΠΑ χωρίς την παρέμβαση των εφοριακών.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διεκπεραίωσης των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%, την αξιολόγηση αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ αυτοματοποιημένα σε περιοδική βάση, την αξιοποίηση Χρυσής Λίστας δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και την επέκταση της ψηφιοποίησης του κυκλώματος επιστροφών φόρου (διαλειτουργικότητα με ΕΦΚΑ / ΗΔΙΚΑ).

Σε ό,τι αφορά τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ, με περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης, μέσω ψηφιακών συναλλαγών με στόχο να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ, το νέο πλαίσιο εστιάζει στα εξής:

Στην επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ που σήμερα παρουσιάζουν συχνά σημαντικές καθυστερήσεις.

Την αντιμετώπιση της απάτης που σχετίζεται με τις επιστροφές ΦΠΑ, στηριζόμενοι σε αρχές ανάλυσης κινδύνου.

Την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Την υποστήριξη των συνεπών επιχειρήσεων και την αύξηση της διαφάνειας.

Η εφορία έχει επιταχύνει πρόσφατα τις διαδικασίες επιστροφής φόρων, τόσο για τον φόρο εισοδήματος, όσο και τον ΦΠΑ για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Μάλιστα, έχει καθιερωθεί η λεγόμενη Χρυσή Λίστα, στην οποία περιλαμβάνονται «καθαρές» επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πιστώνονται αμέσως με τις επιστροφές φόρου. Στη λίστα εντάσσονται επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

Διενέργεια ελέγχου για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους, με τις επιστροφές που έχουν λάβει να μη διαφέρουν περισσότερο από 5% από τα αιτούμενα ποσά.

Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.

Δεν χαρακτηρίζονται ύποπτες για συμμετοχή σε απάτες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, βάσει ειδικής ανάλυσης κινδύνου που διενεργείται σε κεντρικό επίπεδο και δεν δημοσιοποιείται.

