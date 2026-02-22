Μικρές πράξεις, μεγάλος έρωτας: Πιλότος φέρνει λουλούδια από κάθε χώρα στη γυναίκα του

Πιλότος της IndiGo εξέπληξε τη γυναίκα του με λουλούδια που αγοράζει από διάφορες χώρες τις οποίες επισκέπτεται, σε ένα συγκινητικό βίντεο που «κέρδισε» τις καρδιές των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Μέγκαν Ζα, πρώην αεροσυνοδός της IndiGo, δημοσίευσε το απόσπασμα στο Instagram, καταγράφοντας μία γλυκιά έκπληξη στο σπίτι. Στο βίντεο, ο άνδρας της –φορώντας τη στολή του πιλότου– περνά την εξώπορτα κρατώντας ένα μπουκέτο με μωβ λουλούδια στο ένα χέρι και σέρνοντας τη βαλίτσα καμπίνας με το άλλο.

Αμέσως ένα πλατύ χαμόγελο απλώνεται στο πρόσωπό του καθώς περνά το κατώφλι του σπιτιού, εμφανώς ενθουσιασμένος που τη βλέπει.

Καθώς την πλησιάζει, της παραδίδει απαλά το μπουκέτο, αποτυπώνοντας το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη: «Παντρεύτηκα έναν άντρα που μου φέρνει λουλούδια από διαφορετικές χώρες».

Ο χώρος φαίνεται να είναι η είσοδος του σπιτιού τους, μεγάλα ανθισμένα διακοσμητικά στοιχεία, ενισχύοντας τη ρομαντική ατμόσφαιρα της στιγμής. Η χαρούμενη έκφραση του νεαρού και η εμφανής χαρά της γυναίκας μετατρέπουν το σύντομο βίντεο σε μία… γιορτή μικρών αλλά ουσιαστικών πράξεων αγάπης.

Το βίντεο, που έγινε πλέον viral, μετρά εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και περισσότερα από 44.000 likes, με τους χρήστες να κατακλύζουν τα σχόλια με ευχές και θαυμασμό. «Μα τι όμορφο, είναι υπέροχο, ο Θεός να σας ευλογεί», έγραψαν μεταξύ άλλων.