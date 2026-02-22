Χαμός στον αγώνα Γκρίζλις – Χιτ: Άγριος καυγάς μεταξύ Πίπεν και Γκάρντνερ – Βίντεο

Τα παιχνίδια μπάσκετ μπορεί να γίνουν πολύ έντονα, αλλά τα πράγματα ξεπέρασαν κάθε όριο στα τελευταία λεπτά του αγώνα μεταξύ των Μέμφις Γκρίζλις και των Μαϊάμι Χιτ, στο NBA.

Με μόλις 01:19 να απομένουν στην τέταρτη περίοδο και η έκβαση του παιχνιδιού να έχει σχεδόν αποφασιστεί, ο γκαρντ των Γκρίζλις, Σκότι Πίπεν Τζούνιορ και ο φόργουορντ των Χιτ, Μάιρον Γκάρντνερ, αποβλήθηκαν ύστερα από σύρραξη που κατέληξε στις court seats.

Η ένταση άρχισε όταν ο Γκάρντνερ έκανε δυνατό σκριν από πίσω καθώς ο Πίπεν εκτελούσε τρίποντο. Ο δεύτερος αντέδρασε αμέσως και επιτέθηκε στον Γκάρντνερ, τον οποίο έσπρωξε στις κερκίδες του Kaseya Center. Οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια πεσμένοι στο έδαφος πριν τους χωρίσουν οι προπονητές και οι διαιτητές.

Πριν από τον «χαμό», οι Χιτ έκαναν επίδειξη δύναμης, επικρατώντας με 136–120. Ο Άντριου Γουίγκινς ηγήθηκε με 28 πόντους, φτάνοντας μάλιστα τους 15.000 πόντους στην καριέρα του, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ο Νόρμαν Πάουελ προσέθεσε 25 πόντους.

Οι Γκρίζλις αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζα Μοράντ λόγω τραυματισμού.

Πριν αποβληθεί, ο Πίπεν μετρούσε 18 πόντους, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Αυτή ήταν η ενδέκατη ήττα σε 14 αγώνες για τους Γκρίζλις, ενώ, οι Χιτ ανέβηκαν κι άλλο στην Ανατολική Περιφέρεια. Οι δύο παίκτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα και τιμωρίες, καθώς η Λίγκα εξετάζει το βίντεο του καυγά.

