NBA: Πανικός στο Χόρνετς – Πίστονς! Ένταση, γροθιές και τέσσερις αποβολές – Δείτε βίντεο

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με το επεισόδιο να οδηγεί στην αποβολή τεσσάρων παικτών από τους διαιτητές.

Newsbomb

NBA: Πανικός στο Χόρνετς – Πίστονς! Ένταση, γροθιές και τέσσερις αποβολές – Δείτε βίντεο
AP Photo/Nell Redmond
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αφορμή δόθηκε έπειτα από ένα σκληρό φάουλ του Ντιαμπάτε πάνω στον Ντούρεν, με τον σέντερ των Πίστονς να αντιδρά έντονα, ζητώντας εξηγήσεις και απωθώντας με το χέρι στο πρόσωπο τον Γάλλο φόργουορντ.

Ο Ντιαμπάτε εξαγριώθηκε και επιχείρησε να χτυπήσει τον Ντούρεν, με ανθρώπους των Χόρνετς να παρεμβαίνουν προκειμένου να συγκρατήσουν τον 24χρονο φόργουορντ, ο οποίος βρισκόταν εκτός ελέγχου.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν στη συνέχεια και άλλοι παίκτες, με τον Μάιλς Μπρίτζες να χτυπά τον Ντούρεν στο στήθος, ενώ ο Αϊζέια Στιούαρτ σηκώθηκε από τον πάγκο και ήρθε σε συμπλοκή με τον Μπρίτζες.

Μετά από εξέταση της φάσης μέσω βίντεο, οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή τεσσάρων παικτών που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, με τα πνεύματα να ηρεμούν στη συνέχεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Σμαραγδής: Η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην επόμενη ταινία του

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

09:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση, η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της – Η ώρα και το κανάλι

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ζευγάρι διπλωματών ερευνώνται για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν - Τα παιδιά τους κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον παιδόφιλο

09:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση Κυρανάκη ο Καρχιμάκης - Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κυρήχθηκε η Αίγινα λόγω του νερού

09:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ψάχνει συνέχεια στο «1000άρι» της Ντόχα – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (10/02)

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος με χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς στη Θερίσου - Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες – Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της: «Δεν μετανιώνω καθόλου, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να καταλάβετε αν έχετε AQ: Η νέα δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για επαγγελματική επιτυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της - «Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

23:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Τα νεότερα για την υγεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια - «Γλύτωσε τα χειρότερα»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

07:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ