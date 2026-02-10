NBA: Οι Μάτζικ έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Μπακς – Τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες

Τα «ελάφια» αγωνίστηκαν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και παρουσίασαν εκ νέου κακή εικόνα, φτάνοντας τις 30 ήττες στη σεζόν, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται στο 21-30.

Οι Μάτζικ επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 27-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Μπακς, ωστόσο, αντέδρασαν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, επικράτησαν με επιμέρους σκορ 32-24 και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 54-51.

Η εικόνα άλλαξε εκ νέου στην τρίτη περίοδο, όπου οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά, σημείωσαν επιμέρους 36-20 κι όχι μόνο ανέτρεψαν την κατάσταση, αλλά απέκτησαν και διαφορά 13 πόντων (87-74) ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Ορλάντο Μάτζικ διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, κράτησαν σταθερά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασαν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 28-24 και παραμένοντας σε τροχιά εισόδου στα playoffs.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από πλευράς Μιλγουόκι ξεχώρισε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε για 15ο διαδοχικό παιχνίδι λόγω προβλήματος στη γάμπα, με τους Μιλγουόκι Μπακς να παρουσιάζονται εκ νέου χωρίς σταθερές λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (10/02):

Λ.Α. Λέικερς - Οκλαχόμα 110-119

Σαρλότ - Ντιτρόιτ 104-110

Μπρούκλιν - Σικάγο 123-115

Μαϊάμι - Γιούτα 111-115

Ορλάντο - Μιλγουόκι 118-99

Μινεσότα - Ατλάντα 138-116

Νέα Ορλεάνη - Σακραμέντο 120-94

Ντένβερ - Κλίβελαντ 117-119

Γκόλντεν Στέιτ - Μέμφις 114-113

Πόρτλαντ - Φιλαέλφεια 135-118

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 34-19 Νέα Υόρκη 34-19 Τορόντο 32-22 Φιλαδέλφεια 30-22 Μπρούκλιν 15-37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 39-13 Κλίβελαντ 33-21 Σικάγο 24-30 Μιλγουόκι 21-30 Ιντιάνα 13-40

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 28-24 Μαϊάμι 28-27 Ατλάντα 26-29 Σάρλοτ 25-29 Ουάσινγκτον 14-38

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 41-13 Ντένβερ 34-20 Μινεσότα 33-22 Πόρτλαντ 26-28 Γιούτα 17-37

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 32-20 Φίνιξ 31-22 Γκόλντεν Στέιτ 29-25 Λ.Α. Κλίπερς 25-27 Σακραμέντο 12-43

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 36-16 Χιούστον 32-19 Μέμφις 20-32 Ντάλας 19-33 Νέα Ορλεάνη 15-40

