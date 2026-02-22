Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

Ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι, περιγράφει πώς κατάφερε να γλυτώσει από σοβαρότερες καταστάσεις – Οδηγίες σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι, ο οποίος τον δάγκωσε και του έσκισε τα ρούχα στη μέση κατά τη διάρκεια καταδίωξης 500 μέτρων.
  • Η επίθεση σταμάτησε όταν ο λύκος έμεινε ακίνητος και παρακολούθησε τον άνδρα να απομακρύνεται.
  • Ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση λύκων, όπως να μην τρέχουμε, να διατηρούμε οπτική επαφή και να κάνουμε θόρυβο αν ο λύκος πλησιάσει.
  • Συνιστάται αποφυγή βόλτας με σκύλους σε περιαστικές περιοχές και δάση χωρίς λουρί, ειδικά σε ώρες με περιορισμένο φως.
  • Συνιστάται να μην παρέχουμε τροφή ή αφήνουμε υπολείμματα τροφής σε περιοχές άγριας πανίδας και να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάθε εντοπισμό λύκου.
Snapshot powered by AI

«Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», περιγράφει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο το πρωί του Σαββάτου (21/02) στην περιοχή ανάμεσα στο Κρυονέρι και το Τατόι.

Σε φωτογραφία της ΕΡΤ, φαίνονται οι εκδορές στην πλάτη του από τον λύκο.

lykos-fotografia.jpg

Το περιστατικό έληξε όταν το ζώο σταμάτησε και παρέμεινε ακίνητο, παρακολουθώντας τον άνδρα να απομακρύνεται.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω.

Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα.

Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», ανέφερε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασσιμάτη.

Με αφορμή το πρόσφατο συμβάν, ο Δήμος Αχαρνών τονίζει προς τους επισκέπτες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

– Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο, δεν τρέχουμε. Αν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Αν πλησιάσει, επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

– Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

– Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

– Δεν παρέχουμε τροφή –ακούσια ή εκούσια– σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

– Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.

– Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Να «διαγράψουν» τον Άντριου και από τη σειρά διαδοχής, σκέφτονται στο Μπάκινγχαμ - «Δεν είναι αντίθετος» ο Κάρολος

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στον αγώνα Γκρίζλις – Χιτ: Άγριος καυγάς μεταξύ Πίπεν και Γκάρντνερ – Βίντεο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, ΜακΚένζι Σκοτ, δώρισε το 2025 περισσότερα από όσα έχει προσφέρει εκείνος συνολικά στη ζωή του

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai: Μικρότερη σχεδιαστική απόσταση μεταξύ των μοντέλων της

08:19ΥΓΕΙΑ

Μελετούν τον εγκέφαλο και ανακαλύπτουν τυχαία μυστηριώδεις δομές: «Αντιπροσωπεύουν ένα νέο πρότυπο»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα

08:00LIFESTYLE

Η σύζυγος του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Θα μας λείψουν οι άντρες μας»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές – Πλούσια ποικιλία σε σαρακοστιανά εδέσματα

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo Junior Ibrida: Οκτώ χρόνια εγγύηση και όφελος 2.000 ευρώ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Μικρές πράξεις, μεγάλος έρωτας: Πιλότος φέρνει λουλούδια στη γυναίκα του από κάθε χώρα που επισκέπτεται

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Μάχες» ΑΕΚ-Λεβαδειακός για κορυφή, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός για Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

06:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στον αγώνα Γκρίζλις – Χιτ: Άγριος καυγάς μεταξύ Πίπεν και Γκάρντνερ – Βίντεο

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, ΜακΚένζι Σκοτ, δώρισε το 2025 περισσότερα από όσα έχει προσφέρει εκείνος συνολικά στη ζωή του

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε υποχωρούν οι βροχές και οι καταιγίδες - Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για Καθαρά Δευτέρα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους, αγνοείται ο δράστης

07:00LIFESTYLE

Η Εριέττα Μανούρη στο Newsbomb: «Η εμφάνισή μου δεν νιώθω ότι με περιόρισε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ