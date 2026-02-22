Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

Snapshot Ανδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι, ο οποίος τον δάγκωσε και του έσκισε τα ρούχα στη μέση κατά τη διάρκεια καταδίωξης 500 μέτρων.

Η επίθεση σταμάτησε όταν ο λύκος έμεινε ακίνητος και παρακολούθησε τον άνδρα να απομακρύνεται.

Ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση λύκων, όπως να μην τρέχουμε, να διατηρούμε οπτική επαφή και να κάνουμε θόρυβο αν ο λύκος πλησιάσει.

Συνιστάται αποφυγή βόλτας με σκύλους σε περιαστικές περιοχές και δάση χωρίς λουρί, ειδικά σε ώρες με περιορισμένο φως.

Συνιστάται να μην παρέχουμε τροφή ή αφήνουμε υπολείμματα τροφής σε περιοχές άγριας πανίδας και να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάθε εντοπισμό λύκου.

«Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», περιγράφει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο το πρωί του Σαββάτου (21/02) στην περιοχή ανάμεσα στο Κρυονέρι και το Τατόι.

Σε φωτογραφία της ΕΡΤ, φαίνονται οι εκδορές στην πλάτη του από τον λύκο.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω.

Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα.

Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», ανέφερε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασσιμάτη.

Με αφορμή το πρόσφατο συμβάν, ο Δήμος Αχαρνών τονίζει προς τους επισκέπτες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

– Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο, δεν τρέχουμε. Αν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Αν πλησιάσει, επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

– Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

– Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

– Δεν παρέχουμε τροφή –ακούσια ή εκούσια– σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

– Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.

– Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

