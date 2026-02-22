Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν συνοδηγός σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο
Μία 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα Κυριακή, στην Πάτρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς, στις 02:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το tempo24.news, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Το ένα εξ αυτών «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο και ξήλωσε την πινακίδα μιας επιχείρησης που ήταν τοποθετημένη εκεί.
Η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτης σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα, ενώ η τροχαία ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.
