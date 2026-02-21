Ρέθυμνο: Τροχαίο κοντά στο Μπαλί με τρεις ελαφρά τραυματίες - Μία νεαρή γυναίκα εγκλωβισμένη
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, κοντά στο Μπαλί Ρεθύμνου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.
Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μία νεαρή κοπέλα εγκλωβίστηκε σε ένα από τα οχήματα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η Αστυνομία καθώς και δύο ασθενοφόρα με γιατρό.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
*Με πληροφορίες από cretalive.gr
