Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία» – Το κρίσιμο ταξίδι στην Ινδία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της τελευταίας εβδομάδας, με «αιχμή» τη συμφωνία μεταξύ ελληνικού κράτους και κοινοπραξίας Chevron – HelleniQ Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης και το ταξίδι στην Ινδία, απαντώντας παράλληλα σε κάποιους που «ίσως περίμεναν να… πετάξουμε χαρταετό από σήμερα».

Ακόμη, στάθηκε στην παρουσίαση των επιτυχιών της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ, υπογράμμισε τη θέση της χώρας στην παγκόσμια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μεγάλο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό αποτελεί και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027, μέσα από τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις φωτογραφίες των Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τις ναζιστικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944, κάνοντας λόγο για «υλικό που συνδέεται άμεσα με την εθνική μας μνήμη και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε», ενώ, επεσήμανε κι ότι «αυτήν την εβδομάδα αποχαιρετήσαμε τρεις σπουδαίες προσωπικότητες: Την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ και τον Αντώνη Μανιτάκη. Και οι τρεις τους διέπρεψαν ατομικά στο αντικείμενό τους. Άνοιξαν δρόμους, τίμησαν τη χώρα και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα. Ειπώθηκαν ήδη πολλά λόγια. Ας εμπνευστούμε από το παράδειγμά τους», πριν ευχηθεί για καλή Σαρακοστή.

Ολόκληρη η δημοσίευση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

