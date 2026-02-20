Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Newsbomb

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο Μέγαρο Μαξίμου

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, επιβεβαίωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον Γερουσιαστή Jerry Moran.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ συζητήθηκε η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και στις επενδύσεις.

Συζητήθηκαν ακόμα οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο Μέγαρο Μαξίμου

Eurokinissi

Ο διάλογος Μητσοτάκη - Μοραν

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Γερουσιαστής Jerry Moran είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριοι Γερουσιαστές, καλώς ήρθατε. Είναι πάντα χαρά μου να υποδέχομαι αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ειδικά όταν μας φέρνετε τόσο ωραίο καιρό. Και πιστεύω ότι η επίσκεψή σας έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, όπως σίγουρα θα σας έχει ενημερώσει η πρέσβης. Πιστεύω ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Ενημερώθηκα επίσης για τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Trump κατά την υποδοχή του νέου μας πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος υπογραμμίζει διάφορες πτυχές της συνεργασίας μας, από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη.

Πιστεύω, συνεπώς, ότι θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για το βάθος αυτής της σχέσης, η οποία παραδοσιακά έχει διακομματική στήριξη, και να εντοπίσουμε νέους τομείς συνεργασίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το ενεργειακό σκέλος της συνεργασίας μας. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα στην Ουάσινγκτον μια σημαντική συνάντηση σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως γνωρίζετε, οι υποδομές της Ελλάδας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον εφοδιασμό των βόρειων γειτόνων μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με φυσικό αέριο, κατά προτίμηση αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Και προσβλέπουμε στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας για να κάνουμε πολύ περισσότερα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, ζήτημα που έχω συζητήσει και με πολλές αμερικανικές εταιρείες. Μόλις επέστρεψα από την Ινδία, από τη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που ασφαλώς συνδέεται και με τα ενεργειακά. Σταματώ εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι».

Jerry Moran: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε που φιλοξενείτε την αντιπροσωπεία μας. Μαζί μας είναι η Πρέσβης, που είναι εξαιρετική οικοδέσποινα κατά την παραμονή μας στην Ελλάδα και μας ενημέρωσε πλήρως για τις σημαντικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αναπτύσσονται περαιτέρω.

Γνωρίζοντας από το έργο μας την αξία της φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, οι δυνατότητες της συνεργασίας μας φαντάζουν ατέρμονες. Έχουμε όμως ήδη διανύσει μεγάλο μέρος αυτής της δίχως τέλος διαδρομής, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση και εκτιμούμε τις σχέσεις που έχουμε στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της οικονομίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας -ένα λαμπρό μέλλον- και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ξανά στην Ελλάδα ώστε να σας συγχαρούμε για τις επιτυχίες υπό τη διακυβέρνησή σας, και ιδιαίτερα για τη σταθερότητα της Ελλάδας και τον ρόλο της διεθνώς, καθώς και στο ΝΑΤΟ.

Είναι πραγματική τιμή για εμάς να βρισκόμαστε εδώ. Μαζί μου είναι πέντε συνάδελφοί μου, με εμπειρία στην εθνική ασφάλεια και την οικονομία από την υπηρεσία μας σε Επιτροπές του Κογκρέσου. Είμαι συν-επικεφαλής σε αυτή τη διακομματική επιτροπή με την Kirsten Gillibrand από τη Νέα Υόρκη. Έχουμε τον δεύτερο στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων, τον Γερουσιαστή Barrasso, είναι μαζί μου οι Γερουσιαστές Fischer και Boozman, και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση, που είναι ισχυρή και σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ».

Ποιοι συμμετείχαν

Από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γερουσιαστές Kirsten Gillibrand, John Barrasso, John Boozman, Deb Fischer, Gary Peters, και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, και ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μέσα ο Πιρόλα για Παναιτωλικό - Ποιους «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονων χιονοπτώσεων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων: Πληρότητες 100% στα λεωφορεία για Πάτρα - Αυξημένα δρομολόγια για Θεσσαλία

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Βρετανίας και ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ θέλει βρετανικές βάσεις για το χτύπημα στο Ιράν

12:48WHAT THE FACT

Ευθυγράμμιση πλανητών 2026: Πότε και πώς να δείτε μια απίστευτη παρέλαση έξι κόσμων στον ουρανό

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε ανάδοχες οικογένειες των παιδιά των γονέων που προφυλακίστηκαν για κακοποίηση

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Politico: O Τραμπ «στριμώχνει» την Ευρώπη - Απειλεί με αντίποινα για το «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα»

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:15WHAT THE FACT

Είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο; Οι επιστήμονες αμφισβητούν τη γραμμικότητα του χρόνου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εγκατέλειψε το σπίτι του στην Καλιφόρνια για τη Νέα Υόρκη - Τι ρόλο έπαιξε ο νέος φόρος στους πλούσιους της πολιτείας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αλίμου-Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

12:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάρισα: Η Μητρόπολη προειδοποιεί για δράση της αίρεσης «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία»

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη στις 13:00 το «τελευταίο αντίο»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε ανάδοχες οικογένειες των παιδιά των γονέων που προφυλακίστηκαν για κακοποίηση

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ