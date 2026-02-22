Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε το σχέδιο μέσα από το Truth Social


Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή ενός πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία, αυτό το αυτόνομο τμήμα της Δανίας που βρίσκεται υπό την κυριαρχία της Δανίας και είναι διακαής πόθος του Αμερικανού προέδρου.

«Σε συνεργασία με τον εξαιρετικό κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα σπουδαίο πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει τους πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, είναι καθ’ οδόν», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, συνοδευόμενη από μία εικόνα του ναυτικού πλωτού νοσοκομείου USNS Mercy.

Το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει δύο πλωτά νοσοκομεία, το USNS Mercy και το USNS Comfort, τα οποία υποστηρίζουν στρατεύματα κατά τη διάρκεια αποστολών και παρέχουν υπηρεσίες για την ανακούφιση από φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Κατά την κορύφωση της πανδημίας το 2020, το Ναυτικό απέστειλε το Comfort στη Νέα Υόρκη, που ήταν το επίκεντρο του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στρατηγική τοποθεσία της Γροιλανδίας, με πληθυσμό μόλις 56.000 κατοίκων, καθώς και το περιορισμένο οδικό δίκτυο, σημαίνει ότι οι κάτοικοι μετακινούνται κυρίως με πλοία, ελικόπτερα και αεροπλάνα μεταξύ των πόλεων του νησιού. Η Ουάσινγκτον διαθέτει στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, την Pituffik Space, στη δυτική ακτή του νησιού.

Η δημοσίευση του Τραμπ έρχεται έναν μήνα μετά την κλιμάκωση των προσπαθειών να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο του αυτόνομου τμήματος της Δανίας.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε «το πλαίσιο μίας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά το συνεχές ενδιαφέρον για το αρκτικό νησί προκαλεί ερωτήματα για την κυριαρχία της Γροιλανδίας.



