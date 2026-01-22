Γροιλανδία: Ο Τραμπ ανακοινώνει το «πλαίσιο» συμφωνίας με το ΝΑΤΟ και αναστέλλει τους δασμούς

Το χειρότερο σενάριο αποφεύχθηκε. Αφού απέκλεισε τη στρατιωτική επιλογή για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε και την επιβολή πιεστικών δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο κοινωνικό του δίκτυο Truth ότι, ύστερα από μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, «σχεδιάστηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, για ολόκληρη την Αρκτική περιοχή».

«Αυτή η λύση, εφόσον ευοδωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μήνυμά του που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης. «Επιπλέον συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τον “Χρυσό Θόλο” σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αντιπυραυλική ασπίδα που επιθυμεί να εγκαταστήσει για την προστασία του αμερικανικού εδάφους.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος δεν έχει κρύψει την εχθρική του στάση απέναντι στην Ευρώπη, και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που θεωρείται πιο συναινετικός, ανέλαβαν να διεξαγάγουν τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του, με τη στήριξη του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, ήδη επιφορτισμένου με τα ζητήματα της Γάζας και της Ουκρανίας, καθώς και «άλλων», εφόσον χρειαστεί, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ανακούφιση στη Wall Street

Η υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίστηκε από τη Wall Street. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες ενίσχυσαν το ανοδικό τους ράλι αμέσως μετά τη δημοσίευση του μηνύματός του. Στα μέσα του απογεύματος στη Νέα Υόρκη, ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε άνοδο 1,6%, όπως και ο τεχνολογικός Nasdaq και ο Dow Jones. Η ανακούφιση των επενδυτών αποτυπώθηκε και στην αγορά ομολόγων, όπου η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε από το 4,30% στο 4,25% μέσα στην ημέρα, αντανακλώντας αυξημένη ζήτηση για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας που επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. «Θα τις παρουσιάσουμε αργότερα», δήλωσε ο πρόεδρος στο CNBC, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει μέτρα τόσο για τον «Χρυσό Θόλο» όσο και για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.

«Πρόκειται για την απόλυτη μακροπρόθεσμη συμφωνία. Και πιστεύω ότι θέτει όλους σε πολύ καλή θέση, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τα ορυκτά και όλα τα υπόλοιπα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Νταβός, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει χρονικό όριο, είναι για πάντα».

«Το μήνυμά του στο Truth Social είναι ξεκάθαρο και συμφωνώ απόλυτα», αντέδρασε ο Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με το CNN, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις.

Η κυριαρχία στο παρασκήνιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας στο μήνυμά του, ούτε στην επιθυμία του να υψώσει την αμερικανική σημαία σε αυτό το «κομμάτι πάγου», όπως το είχε αποκαλέσει νωρίτερα από το βήμα του Φόρουμ του Νταβός. Οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας ήδη παρέχουν στην Ουάσιγκτον ευρύτατα περιθώρια στρατιωτικής δραστηριότητας στο νησί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας, απαιτώντας ωστόσο «άμεσες διαπραγματεύσεις» με την Ευρώπη για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εγγυηθούν την άμυνα του νησιού χωρίς να είναι ιδιοκτήτριές του, είχε δηλώσει ενώπιον επιχειρηματιών και διπλωματών που είχαν συγκεντρωθεί στην Ελβετία.

«Μπορείτε να είστε απολύτως βέβαιοι ότι αν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχθούν επίθεση, οι σύμμαχοί τους θα σταθούν στο πλευρό τους. Πρόκειται για απόλυτη εγγύηση», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε στους δημοσιογράφους στην αρχή της συνάντησής τους την Τετάρτη, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει ανοιχτά αμφιβολίες για τη βούληση των Ευρωπαίων να συνδράμουν τους Αμερικανούς. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας υπενθύμισε το παράδειγμα της επέμβασης στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

