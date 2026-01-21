Ο Τραμπ μπέρδεψε την Γροιλανδία με την ... Ισλανδία: Τι είπε η εκπροσωπός του

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που παρατήρησαν ότι 2-3 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «σαρδάμ» κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, μπερδεύοντας την Γροιλανδία με την... Ισλανδία.

Συγκεκριμένα είπε: «[Το ΝΑΤΟ] δεν είναι εκεί για εμάς στην Ισλανδία, αυτό μπορώ να σας το πω. Εννοώ, η χρηματιστηριακή μας αγορά σημείωσε χθες την πρώτη πτώση λόγω της Ισλανδίας, οπότε η Ισλανδία μας έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα».

Και όπως ήταν φυσικό το θέμα - αφού προκάλεσε ανησυχία στην Ισλανδία - τέθηκε και στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Η οποία... απέρριψε το ότι υπήρξε σύγχυση, απαντώντας σε έναν χρήστη των κοινωνικών μέσων.

«Οι γραπτές παρατηρήσεις [του Τραμπ] αναφέρονται στη Γροιλανδία ως «κομμάτι πάγου», επειδή αυτό είναι», δήλωσε η Λέιβιτ στο X.

No he didn’t, Libby. His written remarks referred to Greenland as a “piece of ice” because that’s what it is.



You’re the only one mixing anything up here. https://t.co/awRQO3eN3Y pic.twitter.com/pkAQysW06h — Karoline Leavitt (@PressSec) January 21, 2026

Η απάντησή της περιελάμβανε ένα screenshot ενός κομματιού πάγου στο νερό μπροστά από μια μεγαλύτερη χερσαία μάζα.

