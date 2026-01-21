Ο Τραμπ μπέρδεψε την Γροιλανδία με την ... Ισλανδία: Τι είπε η εκπροσωπός του
Απέρριψε τα περί σύγχυσης η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που παρατήρησαν ότι 2-3 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «σαρδάμ» κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, μπερδεύοντας την Γροιλανδία με την... Ισλανδία.
Συγκεκριμένα είπε: «[Το ΝΑΤΟ] δεν είναι εκεί για εμάς στην Ισλανδία, αυτό μπορώ να σας το πω. Εννοώ, η χρηματιστηριακή μας αγορά σημείωσε χθες την πρώτη πτώση λόγω της Ισλανδίας, οπότε η Ισλανδία μας έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα».
Και όπως ήταν φυσικό το θέμα - αφού προκάλεσε ανησυχία στην Ισλανδία - τέθηκε και στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Η οποία... απέρριψε το ότι υπήρξε σύγχυση, απαντώντας σε έναν χρήστη των κοινωνικών μέσων.
«Οι γραπτές παρατηρήσεις [του Τραμπ] αναφέρονται στη Γροιλανδία ως «κομμάτι πάγου», επειδή αυτό είναι», δήλωσε η Λέιβιτ στο X.
Η απάντησή της περιελάμβανε ένα screenshot ενός κομματιού πάγου στο νερό μπροστά από μια μεγαλύτερη χερσαία μάζα.