Η Σλοβενία δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα»

Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκόλομπ, φτάνει στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα αποδεχθεί την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει δεκάδες ηγέτες κρατών να συμμετάσχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», του οποίου θα προεδρεύει ο ίδιος. Πρωταρχικός στόχος του Συμβουλίου θα είναι ο τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αργότερα θα επεκτείνει τη δράση του με σκοπό τη διευθέτηση ένοπλων συγκρούσεων σε άλλα σημεία του πλανήτη.

«Η βασική ανησυχία είναι πως η εντολή του Συμβουλίου είναι πολύ διευρυμένη και θα μπορούσε να υπονομεύσει επικίνδυνα τη διεθνή τάξη η οποία βασίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο Γκολόμπ, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος N1. «Παρότι θεωρούμε αξιέπαινη οποιαδήποτε πρωτοβουλία που μπορεί να ηρεμήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αυτή η πρόσκληση υπονομεύει την ευρύτερη διεθνή τάξη και όχι μόνο την ειρήνευση στη Γάζα», συμπλήρωσε.

Ενώ παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί – και ορισμένοι εξ αυτών απέρριψαν την πρόκληση Τραμπ λόγω της ανησυχίας ότι θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών – άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με τεταμένες σχέσεις με την Ουάσινγκτον, την έχουν αποδεχθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ν1, ο Γκολόμπ γνωστοποίησε πως δεν θα παραστεί στην υπογραφή του καταστατικού χάρτη της πρωτοβουλίας την Πέμπτη, στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αλλά θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

