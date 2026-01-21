«Υποχώρηση» Τραμπ στους δασμούς κατά της Ευρώπης έπειτα από «παραγωγική συζήτηση» για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι, βάσει μιας «πολύ παραγωγικής συνάντησης» με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία».

Είπε: «Αυτή η λύση, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με το Golden Dome, καθώς αφορά τη Γροιλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, ανάλογα με τις ανάγκες, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα λογοδοτούν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

