Γεραπετρίτης για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης: Η Ελλάδα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους

Ελλάδα & Τουρκία μπορούν να λύσουν τις διαφορές χωρίς παρέμβαση, τόνιισε ο υπουργός Εξωτερικών 

Γεραπετρίτης για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης: Η Ελλάδα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης 

INTIME NEWS
Η Ελλάδα εκφράζει την επιφύλαξη της ως προς την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντ.Τραμπ και θα συνταχθεί με την Ευρώπη. Αυτό τόνισε ο Υπ.Εξ. Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας απόψε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, και σημείωσε ότι υπάρχει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο θα αναφέρεται στη Γάζα και θα επιλύει προβλήματα στην περιοχή της Γάζας. Όπως είπε ο κ.Γεραπετρίτης η πρόταση που ήρθε δεν αφορά μόνο τη Γάζα αλλά τις διενέξεις συνολικά και έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, και κατά συνέπεια υπάρχει απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η θέση της ΕΕ στην παρούσα φάση είναι να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης είπε ο Υπ.Εξ. και τόνισε ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα, και χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους. Η χώρα μας δεν θα αποστεί από την ΕΕ, θα είναι παρούσα και εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ΕΕ "θα το αξιολογήσουμε" είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Χαρακτήρισε "εξαιρετική την στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ" είπε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να την καλλιεργεί, ενώ σημείωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ και η απειλή κατά της κυριαρχίας της θα βρει απέναντι την ΕΕ. Θέση αξιακού ρεαλισμού χαρακτήρισε ο κ.Γεραπετρίτης τη στάση της Ελλάδας και πρόσθεσε ότι ενώ αλλάζει το διεθνές περιβάλλον ως προς τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις διεθνώς, υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες αξίες που στήριξαν την εξωτερική πολιτική σημειώνοντας "και θα ακολουθήσω τη απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας".

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας της ΕΕ που στο μέλλον θα βάλλεται ή θα απειλείται και σημείωσε με νόημα ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή δύναμη μόνο όταν είναι ενωμένη. Υπογράμμισε ακόμη ότι μόνο όταν υπάρχουν σταθεροί κανόνες μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια διεθνή ευταξία και ανέφερε ότι "πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το δίκιο του ισχυρού γιατί το σήμερα δημιουργεί προηγούμενα για το μέλλον. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ο δρόμος της καθολικότητας του διεθνούς δικαίου".

Ο κ.Γεραπετρίτης είπε επίσης ότι μεγάλωσε πλέον το διπλωματικό αποτύπωμα Ελλάδας, και σημείωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα γίνει στην 'Αγκυρα το πρώτο 15θήμερο του Φεβρουαρίου. Σημείωσε ότι "θέλουμε να συζητούμε με την Τουρκία" και ανέφερε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει η Ελλάδα. Είπε ότι μπορούμε να μειώνουμε τις εντάσεις με την Τουρκία χωρίς την εμπλοκή τρίτων και σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση τρίτου και τα τελευταία 2,5 χρόνια ο διάλογος αυτός λειτουργεί. Τόνισε ότι δεν συγκλίνουμε με την Τουρκία στο ποιο θα είναι το εύρος της συζήτησης ακόμη, είπε ότι η Ελλάδα επιμένει πως το μόνο θέμα συζήτησης για την χώρα μας είναι το θέμα του καθορισμού υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, το οποίο μπορεί να παραπεμφθεί στα διεθνή δικαστήρια. Εάν η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν κι άλλα θέματα τότε υπάρχει απόκλιση είπε ο Έλληνας Υπ.Εξ. επισημαίνοντας ότι σήμερα μπορούμε να συζητούμε από μια θέση αυτοπεποίθησης. Για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων είπε ότι θα έρθει στη Βουλή όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος, και η χώρα μας θα ακολουθήσει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί το κυρίαρχο δικαίωμα της να επεκτείνει όταν κρίνει σκόπιμο τα χωρικά της ύδατα.

Τέλος ερωτηθείς σχετικά με το "κόμμα Καρυστιανού" είπε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί πρόσθετη αξία που απολαύει η Ελλάδα. Σημείωσε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να σχηματίσει πολιτικό κόμμα και να εκφράσει πολιτικό λόγο, αλλά είπε ότι η Ελλάδα στην παρούσα στιγμή χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα, γνώση και συνέπεια. "Υποφέραμε πολύ από μαθητευόμενους μάγους. Η χώρα δεν αντέχει άλλα πειράματα, που σήμερα θα οδηγήσουν στην καταστροφή" είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ

