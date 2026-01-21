Ο Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα Λέοντα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα»

Ο πάπας Λέων προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ο «υπουργός Εξωτερικών» του Βατικανού. Ο πάπας, που είναι ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας και συχνός επικριτής των πολιτικών του Τραμπ, εξετάζει την πρόσκληση.

«Ο πάπας έλαβε πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που απαιτεί κάποια σκέψη προτού να δώσουμε μια απάντηση», είπε ο Παρολίν σε δημοσιογράφους.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε ως αρχικό σκοπό να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, όμως ο Τραμπ δηλώνει τώρα ότι ο σκοπός του θα είναι ευρύτερος και θα επιλύει συγκρούσεις παγκοσμίως. Κάποιες χώρες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, δέχτηκαν την πρόσκληση, όμως άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις με διπλωμάτες να λένε ότι θα μπορούσε να πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πάπας, που αποτελεί θρησκευτικός ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών σε όλον τον κόσμο, σπανίως συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια. Το Βατικανό διαθέτει μια μεγάλη διπλωματική υπηρεσία και είναι μόνιμος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας συχνά σε δημόσιες συζητήσεις.