Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

Ιχθυοπώλης από την αγορά του Μενιδίου εξαγριώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» της ΕΡΤ, εκτοξεύοντας «γαλλικά» για τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των ψαριών και το γεγονός ότι ο κόσμος δεν αγοράζει πλέον φρέσκο ψάρι διότι το βρίσκει ακριβό.

Η «έκρηξη» ακολουθεί σειρά παραπόνων που αφορούσαν την ακρίβεια στην αγορά θαλασσινών από πελάτες του, ιδιαίτερα για την Καθαρά Δευτέρα και την περίοδο της Σαρακοστής.

«Αυτά τα ψάρια είναι τα μπαλαμοειδή. Λιβάνιζα εχθές ένα τελαράκι και τους έλεγα “πάρτε το, πάρτε το”», ακούγεται να αναφέρει ο Θοδωρής Κακούρης κρατώντας, πριν εκνευριστεί και πει: «Γαμ… τον μπελά μου» σε ζωντανή μετάδοση.

«Αυτό το ψάρι, πελαγίσιο, επιτρέπεται να μην μπορείς να το δώσεις 7 – 8 ευρώ το κιλό; Θέλω να καταλάβετε ότι μία, δύο φορές την εβδομάδα πρέπει να βάζετε ψάρια στο σπίτι, στα παιδιά σας. Προσοχή στη διατροφή μας», προσέθεσε ο ιχθυοπώλης.

