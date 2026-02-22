Καθαρά Δευτέρα: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές για τα σαρακοστιανά ψώνια

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί την αφετηρία της Σαρακοστής και είναι μία μέρα βαθιά συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση, τη νηστεία και το οικογενειακό τραπέζι.

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας (23/02), όπως γνωστοποίησε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα».

«Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια», επισημαίνει η Ομοσπονδία.

