ΗΠΑ: Γερμανίδα μηχανικός σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα με πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η Μιχάελα Μπένταους, μια Γερμανίδα μηχανικός, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στην τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων της Blue Origin στο Βαν Χορν του Τέξας.

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σε έναν πύραυλο του Αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε στο διαστημικό σκάφος μαζί με άλλους πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, για αυτήν την περιπέτεια που προτείνει η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon και μπορούν να τη ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

We just completed our 37th flight of the New Shepard program. The crew onboard included: Michaela (Michi) Benthaus, Joey Hyde, Hans Koenigsmann, Neal Milch, Adonis Pouroulis, and Jason Stansell. New Shepard has flown 92 humans (86 individuals) to space. Read more:… pic.twitter.com/QZm7gN8aFK — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος για τα άτομα με αναπηρία», σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία.

Και πρόσθεσε: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».

Δείτε το βίντεο:

We’re at T-2 minutes and counting. Watch the NS-37 crew fly to space. ? https://t.co/dC21SrhrtV — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας).

Ο μικρός πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κάθετα και η κάψουλα στην οποία βρίσκονταν οι τουρίστες αποκολλήθηκε κατόπιν εν πτήση, προτού πέσει πίσω στην έρημο, επιβραδύνοντας ταχύτητα με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

Η Μιχάελα Μπένταους μετά την προσγείωση της κάψουλας της Blue Origin το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στο Δυτικό Τέξας. Blue Origin

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί -σε ύψος 100 χιλιομέτρων- τα «σύνορα» του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαιρέτισε αυτήν την πρεμιέρα και συνεχάρη τη Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

Η Blue Origin προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.