Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

Οι πρωταγωνιστές του Grey’s Anatomy αποχαιρέτησαν δημόσια τον Eric Dane, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την ALS. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Mark Sloan γνωστό και ως«McSteamy» για επτά σεζόν, από το 2006 έως το 2012, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη δημοφιλή ιατρική σειρά.

Τα πρώτα μηνύματα των συμπρωταγωνιστών του

Ο Kevin McKidd ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην είδηση του θανάτου του Ντέιν, δημοσιεύοντας φωτογραφία του συναδέλφου του με ιατρική στολή από τα γυρίσματα του Grey’s Anatomy και γράφοντας «Rest In Peace, Buddy…».

Με την ίδια φωτογραφία αποχαιρέτησε τον ηθοποιό και η Sarah Drew μέσω Instagram, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην συμπρωταγωνιστή της.

Το story της Sarah Drew στο Instagram

Ο Έρικ Ντέιν είχε μιλήσει στο παρελθόν με αγάπη για τη συμμετοχή του στη σειρά. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Ήταν υπέροχη εμπειρία. Αγαπώ όλους αυτούς τους ανθρώπους», αναφερόμενος στο καστ και την ομάδα της παραγωγής, με τους οποίους διατήρησε στενούς δεσμούς και μετά την αποχώρησή του από αυτή.

Ο Έρικ Ντέιν ως Μαρκ «McSteamy» Σλόαν σε σκηνή με τον Kevin McKidd στο νοσοκομείο Grey Sloan Memorial

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και τις δύο κόρες τους.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από γενναία μάχη με την ALS», ανέφεραν στη δήλωσή τους.

Ο Έρικ Ντέιν, με την πρώην σύζυγό της και την μία από τις δύο κόρες του

Όπως πρόσθεσαν, «πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες τους, την Billie και την Georgia, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

Η οικογένεια του ηθοποιού, που έγινε ευρέως γνωστός και από τη σειρά Euphoria, σημείωσε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί σε «παθιασμένο υποστηρικτή της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης», παραμένοντας αποφασισμένος «να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη».

Ο Έρικ Ντέιν και οι δύο κόρες του

Η πρόσφατη αναφορά του Πάτρικ Ντέμπσεϊ

Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ είχε μιλήσει πρόσφατα για την κατάσταση της υγείας του Έρικ Ντέιν, αποκαλύπτοντας ότι η επιδείνωση της ALS κατέστησε «πρακτικά αδύνατη» τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Fox, «Memory of a Killer».

https://www.instagram.com/p/DUGdbQ8DFAd/

Σε συνέντευξή του στο Parade ανέφερε πως διατηρούσαν επικοινωνία, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη δύναμη και τη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπιζε τη νόσο. «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, με χιούμορ και ευφυΐα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

