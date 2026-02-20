Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

Οι συμπρωταγωνιστές του εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους για τον θάνατο του ηθοποιού

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

Ο Έρικ Ντέιν στον ρόλο του Mark Sloan

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρωταγωνιστές του Grey’s Anatomy αποχαιρέτησαν δημόσια τον Eric Dane, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την ALS. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Mark Sloan γνωστό και ως«McSteamy» για επτά σεζόν, από το 2006 έως το 2012, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη δημοφιλή ιατρική σειρά.

Τα πρώτα μηνύματα των συμπρωταγωνιστών του

Ο Kevin McKidd ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην είδηση του θανάτου του Ντέιν, δημοσιεύοντας φωτογραφία του συναδέλφου του με ιατρική στολή από τα γυρίσματα του Grey’s Anatomy και γράφοντας «Rest In Peace, Buddy…».

Έρικ ντέιν

Με την ίδια φωτογραφία αποχαιρέτησε τον ηθοποιό και η Sarah Drew μέσω Instagram, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην συμπρωταγωνιστή της.

έρικ ντέιν

Το story της Sarah Drew στο Instagram

Ο Έρικ Ντέιν είχε μιλήσει στο παρελθόν με αγάπη για τη συμμετοχή του στη σειρά. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Ήταν υπέροχη εμπειρία. Αγαπώ όλους αυτούς τους ανθρώπους», αναφερόμενος στο καστ και την ομάδα της παραγωγής, με τους οποίους διατήρησε στενούς δεσμούς και μετά την αποχώρησή του από αυτή.

KEVIN MCKIDD - Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν ως Μαρκ «McSteamy» Σλόαν σε σκηνή με τον Kevin McKidd στο νοσοκομείο Grey Sloan Memorial

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και τις δύο κόρες τους.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από γενναία μάχη με την ALS», ανέφεραν στη δήλωσή τους.

Έρικ Ντέιν - σύζυγος - οικογένεια

Ο Έρικ Ντέιν, με την πρώην σύζυγό της και την μία από τις δύο κόρες του

Όπως πρόσθεσαν, «πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες τους, την Billie και την Georgia, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

Η οικογένεια του ηθοποιού, που έγινε ευρέως γνωστός και από τη σειρά Euphoria, σημείωσε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί σε «παθιασμένο υποστηρικτή της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης», παραμένοντας αποφασισμένος «να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη».

Έρικ Ντέιν - κόρες

Ο Έρικ Ντέιν και οι δύο κόρες του

Η πρόσφατη αναφορά του Πάτρικ Ντέμπσεϊ

Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ είχε μιλήσει πρόσφατα για την κατάσταση της υγείας του Έρικ Ντέιν, αποκαλύπτοντας ότι η επιδείνωση της ALS κατέστησε «πρακτικά αδύνατη» τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Fox, «Memory of a Killer».

https://www.instagram.com/p/DUGdbQ8DFAd/

Σε συνέντευξή του στο Parade ανέφερε πως διατηρούσαν επικοινωνία, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη δύναμη και τη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπιζε τη νόσο. «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, με χιούμορ και ευφυΐα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αναμετρήθηκε με τα μεγάλα, έτσι έκανε τα αδύνατα, δυνατά

14:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 15% στο χταπόδι, 8% στα καλαμάρια - Πού κυμαίνονται οι τιμές των σαρακοστιανών

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έφτασε στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford - «Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τραβήξει τη σκανδάλη»

14:38LIFESTYLE

Ύδρα: Στο λιμάνι τα σκηνικά για το νέο γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ - Δείτε βίντεο του Newsbomb.gr

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Νισύρος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα

14:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Αποεπενδύουν διεθνείς φαρμακευτικές λόγω clawback - Αποσύρθηκαν καινοτόμα φάρμακα για τον καρκίνο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

IEK Όμηρος Λάρισας: Ανάκληση άδειας - Η αλλαγή χρήσης δόμησης σε εκπαιδευτήριο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Έξι Ευρωπαίοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

14:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα» του Γιάννη Αγγελάκα, σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Γούση

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Καθαράς Δευτέρας: Γεμάτα λιμάνια και σταθμοί λεωφορείων - Τα μέτρα της Τροχαίας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές - Από τους Iskander στα Shaded μέχρι τον Oreshnik και τις φθηνές ουκρανικές κατασκευές

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Διευθέτηση τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων με τα θύματα προτείνουν οι εκτελεστές της διαθήκης του

13:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: «Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές»  

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: 7 τρόποι με τους οποίους άλλαξε ο κόσμος

13:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το επικό σχόλιο Καραλή σε Ντουπλάντις για να… παρατήσει τα άλματα για ένα χρόνο λόγω τραγουδιού!

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πολίτης έκανε «βαρκάδα» με καγιάκ σε πλημμυρισμένο εμπορικό κέντρο - Βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Άντριου: Η φωτογραφία της πτώσης του πρώην «πρίγκιπα Playboy» που κάνει τον γύρο του κόσμου

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη το «τελευταίο αντίο»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Τα 4 δύσκολα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί του ΥΠΠΟ στο Βέλγιο

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ