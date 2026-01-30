Πάτρικ Ντέμπσεϊ: «Πρακτικά αδύνατη» η συνεργασία με τον Έρικ Ντέιν λόγω ALS - Η εξομολόγησή του

Ο ηθοποιός μιλά με ειλικρίνεια για τη μάχη του πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Grey’s Anatomy»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πάτρικ Ντέμπσεϊ: «Πρακτικά αδύνατη» η συνεργασία με τον Έρικ Ντέιν λόγω ALS - Η εξομολόγησή του

Έρικ Ντέιν, Πάτρικ Ντέμπσεϊ

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ειλικρινή εξομολόγηση έκανε ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ για τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Grey’s Anatomy», Έρικ Ντέιν, ο οποίος δίνει μάχη με τη νόσο ALS. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Ντέιν κατέστησε «πρακτικά αδύνατη» τη συμμετοχή του στη νέα του τηλεοπτική σειρά.

Ο Ντέμπσεϊ, μιλώντας στο περιοδικό Parade, αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να εντάξει τον Έρικ Ντέιν στη νέα σειρά θρίλερ του Fox, «Memory of a Killer», η οποία τελικά δεν ευοδώθηκε. «Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα. Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε στη σειρά, αλλά δυστυχώς η εξέλιξη της ασθένειάς του το έκανε σχεδόν αδύνατο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχει αντιμετωπίσει την ασθένεια με γενναιότητα»

Ο 60χρονος ηθοποιός τόνισε πως παραμένει σε επαφή με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τη βαθιά του εκτίμηση για το κουράγιο που δείχνει. «Είναι απίστευτα δύσκολο για εκείνον, όμως προσπαθώ να μαθαίνω νέα του και να βλέπω πώς είναι. Έχει αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή ασθένεια με απίστευτη γενναιότητα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, με χιούμορ και εξαιρετική ευφυΐα», ανέφερε.

Ο Έρικ Ντέιν, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του πλαστικού χειρουργού Μαρκ Σλόαν στο «Grey’s Anatomy», ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια ανίατη νευροεκφυλιστική νόσο. Παρά την κατάσταση της υγείας του, συνέχισε να εργάζεται, υποδυόμενος μάλιστα ασθενή με ALS σε πρόσφατο επεισόδιο της σειράς «Brilliant Minds».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Νταϊάν Σόγιερ και την εκπομπή Good Morning America, ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται όσο του το επιτρέπει η υγεία του. «Θέλω απλώς να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο, αν μπορώ. Δεν νιώθω ότι αυτό είναι το τέλος της ιστορίας μου», είχε πει.

Η στήριξη της Γκέιχαρτ

Τον περασμένο μήνα, η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, αποκάλυψε ότι ο Έρικ Ντέιν λαμβάνει 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με την ασφαλιστική εταιρεία για την έγκριση της πλήρους κάλυψης, παραμένοντας στο πλευρό του και στηρίζοντάς τον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του, παρά τον χωρισμό τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σφακιά: 19χρονος βρέθηκε με σιδηρογροθιά, φυσίγγια και κάλυκες

10:53ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη διετή NAVTEX από την Τουρκία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυξήσεις στα καύσιμα από το 2028 λόγω της εμπορίας εκπομπών CO2

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: «Συνολική συμφωνία» με τη Δαμασκό ανακοίνωσαν οι Κούρδοι

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σιδηρογροθιά σε πατέρα και γιους - Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

10:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην Allwyn Arena με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο εδώλιο ξανά 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

10:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός AKTOR και κληρώσεις

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή του σοσιαλιστικού μοντέλου στη Βενεζουέλα: «Άνοιξε» τον πετρελαϊκό τομέα στους ιδιώτες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί δια νόμου τα «συζυγικά καθήκοντα» - «Φρένο» στους βιασμούς εντός γάμου

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Πολυξένη Καίσαρη: Παράδοση, καινοτομία και φροντίδα για τον μαθητή

10:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ημερίδα στο ΕΚΠΑ για τη διαχρονική αξία των Αρχαίων Ελληνικών

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

10:05TRAVEL

Η Ίος ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης για το 2026

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για Καρυστιανού: «Το πεπρωμένο της χώρας δεν θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας»

09:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα playoffs - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

«Μύριζε επί μέρες»: Οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα - Εντοπίστηκε προπάνιο στο φρεάτιο - Έρχεται νέα έκθεση του ΤΕΕΜ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε Βρετανία: «Πολύ επικίνδυνες» οι στενές επιχειρηματικές σχέσεις με Κίνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: «Στον αέρα» η συνθήκη New START - Τι θα συμβεί μετά την εκπνοή της στις 5 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί δια νόμου τα «συζυγικά καθήκοντα» - «Φρένο» στους βιασμούς εντός γάμου

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:54ΕΛΛΑΔΑ

«Μύριζε επί μέρες»: Οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα - Εντοπίστηκε προπάνιο στο φρεάτιο - Έρχεται νέα έκθεση του ΤΕΕΜ

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος πολυτραυματίας μετά το χειρουργείο

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο εδώλιο ξανά 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το πλαίσιο νόμου για εγκαταστάσεις με προπάνιο και τι ισχύει για ευθύνες ιδιοκτητών κι ασφαλιστικές καλύψεις

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ