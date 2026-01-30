Πάτρικ Ντέμπσεϊ: «Πρακτικά αδύνατη» η συνεργασία με τον Έρικ Ντέιν λόγω ALS - Η εξομολόγησή του

Μια ειλικρινή εξομολόγηση έκανε ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ για τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Grey’s Anatomy», Έρικ Ντέιν, ο οποίος δίνει μάχη με τη νόσο ALS. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Ντέιν κατέστησε «πρακτικά αδύνατη» τη συμμετοχή του στη νέα του τηλεοπτική σειρά.

Ο Ντέμπσεϊ, μιλώντας στο περιοδικό Parade, αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να εντάξει τον Έρικ Ντέιν στη νέα σειρά θρίλερ του Fox, «Memory of a Killer», η οποία τελικά δεν ευοδώθηκε. «Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα. Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε στη σειρά, αλλά δυστυχώς η εξέλιξη της ασθένειάς του το έκανε σχεδόν αδύνατο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχει αντιμετωπίσει την ασθένεια με γενναιότητα»

Ο 60χρονος ηθοποιός τόνισε πως παραμένει σε επαφή με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τη βαθιά του εκτίμηση για το κουράγιο που δείχνει. «Είναι απίστευτα δύσκολο για εκείνον, όμως προσπαθώ να μαθαίνω νέα του και να βλέπω πώς είναι. Έχει αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή ασθένεια με απίστευτη γενναιότητα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, με χιούμορ και εξαιρετική ευφυΐα», ανέφερε.

One of my favorite scenes from Grey’s Anatomy. The ex-girlfriend, ex-wife, current flame and bestfriend in the same elevator ?

Eric Dane was PERFECTION as Mark Sloan ???? pic.twitter.com/o5sNpmNEYr — Mimshack? (@Mimshack20) December 6, 2025

Ο Έρικ Ντέιν, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του πλαστικού χειρουργού Μαρκ Σλόαν στο «Grey’s Anatomy», ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια ανίατη νευροεκφυλιστική νόσο. Παρά την κατάσταση της υγείας του, συνέχισε να εργάζεται, υποδυόμενος μάλιστα ασθενή με ALS σε πρόσφατο επεισόδιο της σειράς «Brilliant Minds».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Νταϊάν Σόγιερ και την εκπομπή Good Morning America, ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται όσο του το επιτρέπει η υγεία του. «Θέλω απλώς να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο, αν μπορώ. Δεν νιώθω ότι αυτό είναι το τέλος της ιστορίας μου», είχε πει.

what an incredible performance by eric dane i’m in tears ☹️☹️☹️ #brilliantminds pic.twitter.com/y93sfVFAdp — kara (@sloansavery) November 25, 2025

Η στήριξη της Γκέιχαρτ

Τον περασμένο μήνα, η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, αποκάλυψε ότι ο Έρικ Ντέιν λαμβάνει 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με την ασφαλιστική εταιρεία για την έγκριση της πλήρους κάλυψης, παραμένοντας στο πλευρό του και στηρίζοντάς τον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του, παρά τον χωρισμό τους.

Eric Dane spotted on rare family outing with wife Rebecca Gayheart amid ALS battle https://t.co/xJyj176YGl pic.twitter.com/BOCqV9xbT2 — Page Six (@PageSix) November 2, 2025

