Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από μάχη με την νόσο ALS. Η πορεία του στην υποκριτική υπήρξε σημαντική, με τον ρόλο του στο Grey's Anatomy να αποτελεί έναν από εκείνους με τους οποίους έγραψε τηλεοπτική ιστορία.

Ο θρυλικός Mark Sloan, γνωστός και ως «McSteamy» παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο χαρισματικούς και πολυσύνθετους χαρακτήρες της σειράς. Από την εκρηκτική του είσοδο μέχρι το συγκλονιστικό του φινάλε, αυτές είναι πέντε σκηνές που καθόρισαν την πορεία του.

Η εκρηκτική πρώτη εμφάνιση

Η είσοδός του στο Seattle Grace ήταν από τις πιο αξέχαστες της σειράς. Ο καλύτερος φίλος του, Derek Shepherd εμφανίζεται ξαφνικά, φέρνοντας μαζί του ένα σκάνδαλο - τη σχέση του με την Addison. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Mark καθιερώνεται ως ο γοητευτικός, προκλητικός και αμετανόητος πλαστικός χειρουργός που θα αναστατώσει τους πάντες.

Η σκηνή με την πετσέτα και η γέννηση του «McSteamy»

Στο επεισόδιο «I Am a Tree» (3ος κύκλος), ο Derek Shepherd πηγαίνει στο δωμάτιο ξενοδοχείου της Addison για να συζητήσουν τον γάμο τους. Όταν ανοίγει η πόρτα, από το μπάνιο βγαίνει ο Mark Sloan μέσα σε σύννεφο ατμού, φορώντας μόνο μια πετσέτα.

Η σκηνή αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε το σκάνδαλο της σχέσης του με την Addison, αλλά χάρισε στον Mark το παρατσούκλι «McSteamy», που τον ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Grey's Anatomy. Ήταν η στιγμή που καθιερώθηκε ως ο απόλυτος γοητευτικός «αντίπαλος» του Derek και μπήκε δυναμικά στη μυθολογία της σειράς.

Η σκηνή του καβγά με τον Derek

Όταν ο Mark Sloan αποκαλύπτει στον Derek Shepherd ότι είναι σε σχέση με τη Lexie Grey, η ένταση ξεφεύγει. Ο Derek, ήδη πιεσμένος από επαγγελματικά προβλήματα και νομικές εκκρεμότητες, χάνει την ψυχραιμία του και οι δύο άνδρες πιάνονται στα χέρια μέσα στο νοσοκομείο. Μια σπάνια στιγμή όπου η φιλία τους δοκιμάζεται πραγματικά.

Η σκηνή στο ασανσέρ με τη Lexie

Το ασανσέρ στο Grey’s Anatomy έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο έντονες στιγμές της σειράς και ο Mark δεν θα μπορούσε να λείπει. Η ερωτική ένταση με τη Lexie κορυφώνεται σε μια σκηνή που έμεινε στην ιστορία, αποτυπώνοντας τη χημεία τους και την πιο ευάλωτη πλευρά του «McSteamy».

Το συγκλονιστικό φινάλε

Το αεροπορικό δυστύχημα αλλάζει τα πάντα. Ο Mark τραυματίζεται σοβαρά, πέφτει σε κώμα και αφού ξυπνά για λίγο, αφήνει την τελευταία του πνοή.

Η σκηνή του αποχαιρετισμού του είναι από τις πιο συγκινητικές στην ιστορία της σειράς, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το Grey’s Anatomy.

