Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

Οι σκηνές που σημάδεψαν την πορεία του χαρακτήρα στη μακροβιότερη ιατρική σειρά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

Ο Έρικ Ντέιν στον ρόλο του Mark Sloan

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από μάχη με την νόσο ALS. Η πορεία του στην υποκριτική υπήρξε σημαντική, με τον ρόλο του στο Grey's Anatomy να αποτελεί έναν από εκείνους με τους οποίους έγραψε τηλεοπτική ιστορία.

Ο θρυλικός Mark Sloan, γνωστός και ως «McSteamy» παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο χαρισματικούς και πολυσύνθετους χαρακτήρες της σειράς. Από την εκρηκτική του είσοδο μέχρι το συγκλονιστικό του φινάλε, αυτές είναι πέντε σκηνές που καθόρισαν την πορεία του.

Η εκρηκτική πρώτη εμφάνιση

Η είσοδός του στο Seattle Grace ήταν από τις πιο αξέχαστες της σειράς. Ο καλύτερος φίλος του, Derek Shepherd εμφανίζεται ξαφνικά, φέρνοντας μαζί του ένα σκάνδαλο - τη σχέση του με την Addison. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Mark καθιερώνεται ως ο γοητευτικός, προκλητικός και αμετανόητος πλαστικός χειρουργός που θα αναστατώσει τους πάντες.

Η σκηνή με την πετσέτα και η γέννηση του «McSteamy»

Στο επεισόδιο «I Am a Tree» (3ος κύκλος), ο Derek Shepherd πηγαίνει στο δωμάτιο ξενοδοχείου της Addison για να συζητήσουν τον γάμο τους. Όταν ανοίγει η πόρτα, από το μπάνιο βγαίνει ο Mark Sloan μέσα σε σύννεφο ατμού, φορώντας μόνο μια πετσέτα.

Η σκηνή αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε το σκάνδαλο της σχέσης του με την Addison, αλλά χάρισε στον Mark το παρατσούκλι «McSteamy», που τον ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Grey's Anatomy. Ήταν η στιγμή που καθιερώθηκε ως ο απόλυτος γοητευτικός «αντίπαλος» του Derek και μπήκε δυναμικά στη μυθολογία της σειράς.

Η σκηνή του καβγά με τον Derek

Όταν ο Mark Sloan αποκαλύπτει στον Derek Shepherd ότι είναι σε σχέση με τη Lexie Grey, η ένταση ξεφεύγει. Ο Derek, ήδη πιεσμένος από επαγγελματικά προβλήματα και νομικές εκκρεμότητες, χάνει την ψυχραιμία του και οι δύο άνδρες πιάνονται στα χέρια μέσα στο νοσοκομείο. Μια σπάνια στιγμή όπου η φιλία τους δοκιμάζεται πραγματικά.

Η σκηνή στο ασανσέρ με τη Lexie

Το ασανσέρ στο Grey’s Anatomy έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο έντονες στιγμές της σειράς και ο Mark δεν θα μπορούσε να λείπει. Η ερωτική ένταση με τη Lexie κορυφώνεται σε μια σκηνή που έμεινε στην ιστορία, αποτυπώνοντας τη χημεία τους και την πιο ευάλωτη πλευρά του «McSteamy».

Το συγκλονιστικό φινάλε

Το αεροπορικό δυστύχημα αλλάζει τα πάντα. Ο Mark τραυματίζεται σοβαρά, πέφτει σε κώμα και αφού ξυπνά για λίγο, αφήνει την τελευταία του πνοή.

Η σκηνή του αποχαιρετισμού του είναι από τις πιο συγκινητικές στην ιστορία της σειράς, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το Grey’s Anatomy.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μέσα ο Πιρόλα για Παναιτωλικό - Ποιους «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονων χιονοπτώσεων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων: Πληρότητες 100% στα λεωφορεία για Πάτρα - Αυξημένα δρομολόγια για Θεσσαλία

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Βρετανίας και ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ θέλει βρετανικές βάσεις για το χτύπημα στο Ιράν

12:48WHAT THE FACT

Ευθυγράμμιση πλανητών 2026: Πότε και πώς να δείτε μια απίστευτη παρέλαση έξι κόσμων στον ουρανό

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε ανάδοχες οικογένειες των παιδιά των γονέων που προφυλακίστηκαν για κακοποίηση

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Politico: O Τραμπ «στριμώχνει» την Ευρώπη - Απειλεί με αντίποινα για το «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα»

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:15WHAT THE FACT

Είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο; Οι επιστήμονες αμφισβητούν τη γραμμικότητα του χρόνου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εγκατέλειψε το σπίτι του στην Καλιφόρνια για τη Νέα Υόρκη - Τι ρόλο έπαιξε ο νέος φόρος στους πλούσιους της πολιτείας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αλίμου-Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

12:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάρισα: Η Μητρόπολη προειδοποιεί για δράση της αίρεσης «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία»

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη στις 13:00 το «τελευταίο αντίο»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ