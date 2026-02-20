Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

Ο Έρικ Ντέιν σε μια εκδήλωση για την σειρά «Euphoria», στις 20 Απριλίου του 2022.

Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy», πέθανε την Πέμπτη, σε ηλικία 53 ετών, δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωση στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από «γενναία μάχη» με την ασθένεια. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες του ημέρες πλαισιωμένος από αγαπημένα πρόσωπα, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια.

Στην ίδια δήλωση υπογραμμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ Ντέιν στήριξε ενεργά την ενημέρωση και την έρευνα γύρω από την ασθένεια, με στόχο να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Η οικογένειά του ευχαρίστησε παράλληλα τους θαυμαστές για τη στήριξη και την αγάπη τους, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη περίοδο.

01 03 Πηγή: Invision 02 03 Ο Έρικ Ντέιν ως Μαρκ Σλόαν στο Grey's Anatomy Πηγή: Getty Images 03 03

Τι είναι το ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα κινητικά νεύρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια βασικών λειτουργιών, όπως η ομιλία, η κίνηση, η κατάποση και η αναπνοή. Παρότι υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της, προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική ίαση.