Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

Ο Έρικ Ντέιν έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS

Ο Έρικ Ντέιν σε μια εκδήλωση για την σειρά «Euphoria», στις 20 Απριλίου του 2022.

Associated Press
  • Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν πέθανε σε ηλικία 53 ετών, δέκα μήνες μετά τη διάγνωση με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
  • Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του και ανέφερε ότι πέρασε τις τελευταίες του μέρες με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του.
  • Ο Έρικ Ντέιν υποστήριξε ενεργά την ενημέρωση και την έρευνα για την ALS κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.
  • Η ALS είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που προκαλεί μυϊκή αδυναμία, παράλυση και απώλεια βασικών λειτουργιών, χωρίς οριστική θεραπεία.
  • Η οικογένεια ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους και ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τη στήριξή τους.
Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey’s Anatomy», πέθανε την Πέμπτη, σε ηλικία 53 ετών, δέκα μήνες μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωση στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από «γενναία μάχη» με την ασθένεια. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες του ημέρες πλαισιωμένος από αγαπημένα πρόσωπα, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια.

Στην ίδια δήλωση υπογραμμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ Ντέιν στήριξε ενεργά την ενημέρωση και την έρευνα γύρω από την ασθένεια, με στόχο να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Η οικογένειά του ευχαρίστησε παράλληλα τους θαυμαστές για τη στήριξη και την αγάπη τους, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Πηγή: Invision
Ο Έρικ Ντέιν ως Μαρκ Σλόαν στο Grey's Anatomy

Πηγή: Getty Images
Τι είναι το ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα κινητικά νεύρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια βασικών λειτουργιών, όπως η ομιλία, η κίνηση, η κατάποση και η αναπνοή. Παρότι υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της, προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική ίαση.

