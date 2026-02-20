Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

Την απόφαση να αποσύρει την αίτηση διαζυγίου από τον Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωσή του με ALS - νόσο με την οποία έδωσε μάχη μέχρι τον θάνατό του, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών - εξήγησε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, τονίζοντας ότι βασικό της μέλημα ήταν να δώσει το σωστό παράδειγμα στις κόρες τους.

Μιλώντας τον περασμένο Νοέμβριο στο podcast «Broad Ideas», η ηθοποιός ανέφερε ότι θέλησε να διδάξει στις κόρες τους, Billie (15 ετών) και Georgia (13 ετών), τη σημασία της οικογένειας, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.

Rebecca Gayheart details her ‘super complicated’ role in ex Eric Dane’s life as he battles ALS https://t.co/fe2JoTC2aO pic.twitter.com/xqV5miyB1D — Page Six (@PageSix) November 17, 2025

«Τους λέμε: “Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας ό,τι κι αν συμβαίνει. Είναι η οικογένειά μας. Είναι ο πατέρας σας”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και έπειτα από 13 χρόνια γάμου, η Γκέιχαρτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Τον Μάρτιο του 2025, μετά από επτά χρόνια διάστασης, αποφάσισαν να ανακαλέσουν τη διαδικασία. Έναν μήνα αργότερα, ο Έρικ Ντέιν γνωστοποίησε δημόσια ότι έχει διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Eric Dane’s wife Rebecca Gayheart calls his ALS diagnosis ‘heartbreaking’: ‘My girls are really suffering’ https://t.co/J0PulNXZFD pic.twitter.com/iOggr2b0CA — New York Post (@nypost) September 27, 2025

«Μια σχέση πολύπλοκη, αλλά οικογενειακή»

Η 54χρονη ηθοποιός περιέγραψε τη μεταξύ τους σχέση ως «πολύπλοκη», παραδεχόμενη ότι δεν ήταν σίγουρη αν διαχειρίστηκε την κατάσταση «με τον σωστό ή τον λάθος τρόπο».

Όπως σημείωσε, προτεραιότητά της παραμένει η ψυχική κατάσταση των παιδιών τους και το να αισθάνονται «ασφαλή», ακόμη και όταν «τα πράγματα είναι δύσκολα, θλιβερά και άσχημα».

She was once the love he lost, now she’s the one holding his hand through the hardest fight of his life.??



Eric Dane, once the heartthrob who set Grey Sloan Memorial ablaze as Dr. Mark “McSteamy” Sloan, now faces a battle no script could ever prepare him for. At 52, the… pic.twitter.com/OHw4IhRNCE — Greys Quotes (@GreysAnatomyHD) November 1, 2025

Σε δοκίμιό της που δημοσιεύτηκε στο The Cut τον Δεκέμβριο, η Γκέιχαρτ ανέφερε ότι η σχέση τους πλέον δεν είναι ρομαντική, αλλά «οικογενειακή». Διευκρίνισε επίσης ότι δεν ζούσαν στο ίδιο σπίτι τα τελευταία οκτώ χρόνια, αν και διατηρούσαν συχνή επαφή για χάρη των παιδιών.

«Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή», έγραψε, επισημαίνοντας ότι συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί ως οικογένεια.

Η φροντίδα και η στήριξη μέχρι το τέλος

Το πλαίσιο συνεννόησης που είχαν διαμορφώσει, παρά τον χωρισμό τους, είχε στο επίκεντρο τη φροντίδα της οικογένειας και τη στήριξη της υγείας του Ντέιν.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι η καθημερινή του φροντίδα καλυπτόταν από συνολικά 21 νοσηλευτικές βάρδιες, ενώ όταν υπήρχε κενό, αναλάμβανε η ίδια. Όπως ανέφερε, σε κάποιες περιπτώσεις ζήτησε τη συνδρομή στενών φίλων του ηθοποιού, οι οποίοι στάθηκαν άμεσα στο πλευρό τους.

Βασική της επιδίωξη ήταν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο που τους απέμενε, καθώς ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του. «Θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι πιο εύκολο για εκείνον», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το παράδειγμα ενότητας και στήριξης θέλει να μεταδώσει και στις κόρες της.

