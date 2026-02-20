Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ αναφέρει τους λόγους για την ανάκληση του διαζυγίου και την προτεραιότητα που έδωσε στην οικογένεια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

Ο Έρικ Ντέιν και η πρώην σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόφαση να αποσύρει την αίτηση διαζυγίου από τον Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωσή του με ALS - νόσο με την οποία έδωσε μάχη μέχρι τον θάνατό του, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών - εξήγησε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, τονίζοντας ότι βασικό της μέλημα ήταν να δώσει το σωστό παράδειγμα στις κόρες τους.

Μιλώντας τον περασμένο Νοέμβριο στο podcast «Broad Ideas», η ηθοποιός ανέφερε ότι θέλησε να διδάξει στις κόρες τους, Billie (15 ετών) και Georgia (13 ετών), τη σημασία της οικογένειας, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.

«Τους λέμε: “Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας ό,τι κι αν συμβαίνει. Είναι η οικογένειά μας. Είναι ο πατέρας σας”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και έπειτα από 13 χρόνια γάμου, η Γκέιχαρτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Τον Μάρτιο του 2025, μετά από επτά χρόνια διάστασης, αποφάσισαν να ανακαλέσουν τη διαδικασία. Έναν μήνα αργότερα, ο Έρικ Ντέιν γνωστοποίησε δημόσια ότι έχει διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

«Μια σχέση πολύπλοκη, αλλά οικογενειακή»

Η 54χρονη ηθοποιός περιέγραψε τη μεταξύ τους σχέση ως «πολύπλοκη», παραδεχόμενη ότι δεν ήταν σίγουρη αν διαχειρίστηκε την κατάσταση «με τον σωστό ή τον λάθος τρόπο».

Όπως σημείωσε, προτεραιότητά της παραμένει η ψυχική κατάσταση των παιδιών τους και το να αισθάνονται «ασφαλή», ακόμη και όταν «τα πράγματα είναι δύσκολα, θλιβερά και άσχημα».

Σε δοκίμιό της που δημοσιεύτηκε στο The Cut τον Δεκέμβριο, η Γκέιχαρτ ανέφερε ότι η σχέση τους πλέον δεν είναι ρομαντική, αλλά «οικογενειακή». Διευκρίνισε επίσης ότι δεν ζούσαν στο ίδιο σπίτι τα τελευταία οκτώ χρόνια, αν και διατηρούσαν συχνή επαφή για χάρη των παιδιών.

«Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή», έγραψε, επισημαίνοντας ότι συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί ως οικογένεια.

Η φροντίδα και η στήριξη μέχρι το τέλος

Το πλαίσιο συνεννόησης που είχαν διαμορφώσει, παρά τον χωρισμό τους, είχε στο επίκεντρο τη φροντίδα της οικογένειας και τη στήριξη της υγείας του Ντέιν.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι η καθημερινή του φροντίδα καλυπτόταν από συνολικά 21 νοσηλευτικές βάρδιες, ενώ όταν υπήρχε κενό, αναλάμβανε η ίδια. Όπως ανέφερε, σε κάποιες περιπτώσεις ζήτησε τη συνδρομή στενών φίλων του ηθοποιού, οι οποίοι στάθηκαν άμεσα στο πλευρό τους.

Βασική της επιδίωξη ήταν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο που τους απέμενε, καθώς ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του. «Θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι πιο εύκολο για εκείνον», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το παράδειγμα ενότητας και στήριξης θέλει να μεταδώσει και στις κόρες της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκίνηση στο Grey’s Anatomy - Το καστ αποχαιρετά τον «Mark Sloan»

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

13:10LIFESTYLE

Ύδρα: Εδώ γίνεται το γύρισμα με τον Μπραντ Πιτ – Αποκλεισμένη η περιοχή για όλους

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μέσα ο Πιρόλα για Παναιτωλικό - Ποιους «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω έντονων χιονοπτώσεων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Καθαράς Δευτέρας: «Τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Καθαρά Δευτέρα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων: Πληρότητες 100% στα λεωφορεία για Πάτρα - Αυξημένα δρομολόγια για Θεσσαλία

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Βρετανίας και ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ θέλει βρετανικές βάσεις για το χτύπημα στο Ιράν

12:48WHAT THE FACT

Ευθυγράμμιση πλανητών 2026: Πότε και πώς να δείτε μια απίστευτη παρέλαση έξι κόσμων στον ουρανό

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε ανάδοχες οικογένειες των παιδιά των γονέων που προφυλακίστηκαν για κακοποίηση

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Politico: O Τραμπ «στριμώχνει» την Ευρώπη - Απειλεί με αντίποινα για το «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα»

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:15WHAT THE FACT

Είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο; Οι επιστήμονες αμφισβητούν τη γραμμικότητα του χρόνου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Εγκατέλειψε το σπίτι του στην Καλιφόρνια για τη Νέα Υόρκη - Τι ρόλο έπαιξε ο νέος φόρος στους πλούσιους της πολιτείας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αλίμου-Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

12:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάρισα: Η Μητρόπολη προειδοποιεί για δράση της αίρεσης «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία»

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Αυτή την ώρα Μητρόπολη στις 13:00 το «τελευταίο αντίο»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

12:01LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Οι 5 σκηνές του Mark Sloan που έγραψαν ιστορία στο Grey’s Anatomy

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπουρόπουλος: Αποχώρησε από εκδήλωση που δεν είχε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία - «Γιατί να μην είμαι μέρος του όλου;»

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ