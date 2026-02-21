Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του

Ο ηθοποιός είχε συμφωνήσει η συνέντευξη να μεταδοθεί μετά τον θάνατό του

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του

Ο Έρικ Ντέιν στην εκπομπή του Netflix "Famous Last Words". Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε για να μεταδοθεί μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Με φωνή που βγαίνει με δυσκολία, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του και καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο Έρικ Ντέιν βρέθηκε στο στούντιο του Netflix, λίγο καιρό πριν πεθάνει.

Στόχος ήταν να κινηματογραφήσει την τελευταία του συνέντευξη, που είχε εκ των προτέρων συμφωνηθεί να μεταδοθεί μετά τον θάνατό του, στο πλαίσιο της σειράς συνεντεύξεων «Famous Last Words», η οποία «δίνει στο κοινό σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ακούσει μια πολιτιστική προσωπικότητα αφού έχει φύγει από τη ζωή».

Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Dr. Mark Sloan στη σειρά Grey's Anatomy, πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, σχεδόν δέκα μήνες μετά τη διάγνωσή του με ALS.

«Σκόνταψα, αλλά προσπάθησα»

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Ντέιν απευθύνεται απευθείας στην κάμερα και στις δύο κόρες του, Billie και Georgia, λέγοντας:

«Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Σκόνταψα κάποιες φορές, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που ήμασταν στην παραλία, οι δυο σας, εγώ και η μαμά - στη Santa Monica, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω ακόμα να παίζετε με τις ώρες στον ωκεανό, τα “μωρά του νερού” μου. Εκείνες οι μέρες -το λογοπαίγνιο είναι εσκεμμένο- ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».

Τα τέσσερα μαθήματα ζωής

Πρώτο μάθημα: Να ζείτε στο παρόν. «Ζήστε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω», λέει ο Ντέιν. «Για χρόνια περιπλανιόμουν νοητικά, χαμένος στις σκέψεις μου για μεγάλα διαστήματα, βυθισμένος στη λύπηση, στη ντροπή και στην αμφιβολία. Αναπαρήγαγα αποφάσεις στο μυαλό μου, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να είχα κάνει εκείνο”. Τέλος. Από καθαρό ένστικτο επιβίωσης αναγκάστηκα να μείνω στο παρόν. Και δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα πρέπει να ζείτε τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχετε. Να το εκτιμάτε. Να αγαπάτε κάθε στιγμή».

Δεύτερο μάθημα: Να ερωτεύεστε. «Όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό», συνεχίζει. «Αλλά να ερωτεύεστε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Εγώ ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να αντέξω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, τη πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ανυπομονώ γι’ αυτήν, θέλω να στέκομαι μπροστά σε μια κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και μετά κυνηγήστε το. Κυνηγήστε το με όλη σας την ψυχή».

Τρίτο μάθημα: «Να επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας».

Τέταρτο μάθημα: «Να παλεύετε με όλο σας το είναι και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, θέματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο, να παλεύετε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας πνοή. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

«Είστε η καρδιά μου»

«Billie και Georgia, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις», λέει ο Ντέιν στο κλείσιμο του επεισοδίου.

