Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

Στη σύλληψη ενός άνδρα 25 ετών προχώρησε η Αστυνομία τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02), για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, καθώς κινείτο με ταχύτητα 186 χιλιομέτρων / ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χιλιόμετρα / ώρα.

Οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνεχίζονται, εστιάζοντας στην υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνελήφθη και 41χρονος στην περιοχή της Τούμπας, νωρίς το πρωί, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, έδειξαν 0,92 και 0,86 mg/l.

Οι δύο άνδρες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.