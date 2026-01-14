Θεσσαλονίκη: 22χρονος έτρεχε με 167 χιλιόμετρα στη Μουδανιών
Το ανώτατο όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι τα 90 χιλιόμετρα
Ένας 22χρονος οδηγός από την Αλβανία συνελήφθη χθες τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο είναι στα 90 χλμ/ώρα.
Το περιστατικό έγινε σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Τον νεαρό εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
