Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους

Snapshot Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μπορούν να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους έως τις 31 Μαρτίου 2028 με πρόστιμο προσαυξημένο κατά 40%.

Τα πρόστιμα υπολογίζονται βάσει μεγέθους, τιμής ζώνης, παλαιότητας και άλλων πολεοδομικών παραμέτρων και μπορούν να εξοφληθούν σε έως 100 μηνιαίες δόσεις.

Έχουν υποβληθεί συνολικά 1.915.460 δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων με τον νόμο 4495/17 σε πέντε κατηγορίες, ενώ η πλατφόρμα για την κατηγορία 5 παραμένει κλειστή από το 2020.

Το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της πλατφόρμας για αυθαίρετα κατηγορίας 5 υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με έλεγχο από ελεγκτές δόμησης.

Επεξεργάζεται λύση για την υπαγωγή σε ρύθμιση ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος που ανήκουν σε Δήμους, όπως σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, λόγω δυσκολιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Μέχρι την 31η Μαρτίου 2028 θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τακτοποιήσουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ωστόσο, με επιβάρυνση ύψους 40% στο πρόστιμο.

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, πρόκειται για την τελευταία παράταση με το συγκεκριμένο καθεστώς προσαύξησης, χωρίς να προβλέπεται νέα ρύθμιση για ευνοϊκότερο υπολογισμό προστίμων, μιλώντας στον «Ελεύθερο Τύπο».

Όπως τόνισε, δεν αναμένεται να έρθει άλλη ρύθμιση ειδικά για τον υπολογισμό των προστίμων, μετά και την τελευταία πίστωση που έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω της οποίας παρατείνεται για επιπλέον 2 χρόνια η υπαγωγή στην ρύθμιση αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων κατηγορίας 1 – 4 που κανονικά θα εξέπνεε στα τέλη του επόμενου μήνα.

Οι ιδιοκτήτες που δεν επωφελήθηκαν από τις αρχές της διαδικασίας έως σήμερα τις διατάξεις της ρύθμισης, θα το κάνουν πληρώνοντας το πρόστιμο προσαυξημένο κατά 40%. Τα προσαυξημένα πρόστιμα άρχιζαν από 10% και αυξάνονταν ανάλογα με την περίοδο ένταξης. Το προσαυξημένο πρόστιμο κατά 40% «τρέχει» από την 1η Οκτωβρίου 2024 και θα συνεχίσει έως την 31η Μαρτίου 2028.

Τα πρόστιμα συνεχίζουν και υπολογίζονται ανάλογα με το μέγεθος, την τιμή ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα και άλλα πολεοδομικά μεγέθη. Μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, ενώ, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 20% στην εφάπαξ καταβολή ή 10% στην καταβολή του 30% του αναλογούντος προστίμου.

Το υπουργείο παρατηρεί μεγάλη συμμετοχή των πολιτών συνολικά στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων αφού από το 2011 έως σήμερα, έχουν υποβληθεί 2.585.949 δηλώσεις.

Από τον τελευταίο νόμο αυθαιρέτων, τον 4495/17, στην κατηγορία 1 περιλαμβάνονται 375.479 δηλώσεις, στην κατηγορία 2 οι δηλώσεις ανέρχονται στις 301.910, στην κατηγορία 3 είναι 306.170, στην κατηγορία 4 έχουν υποβληθεί 756.191 δηλώσεις και στην κατηγορία 5 που αφορά τα μεγάλα αυθαίρετα για την οποία η πλατφόρμα παραμένει κλειστή από το 2020, έχουν γίνει 307.681 υπαγωγές, όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Συνολικά δηλαδή, με τον νόμο 4495/17 που είναι σε ισχύ, έχουν ενταχθεί 1.915.460 αυθαίρετα.

Στην κατηγορία 1 εντάσσονται οι κατασκευές που ολοκληρώθηκαν έως την 9η Ιουνίου 1975 και νομιμοποιούνται με παράβολο 250 ευρώ, στην κατηγορία 2 οι κατασκευές που ολοκληρώθηκαν από τη 10η Ιουνίου 1975 έως την 3η Δεκεμβρίου 1983, στην κατηγορία 3 οι κατασκευές με μικρές αυθαιρεσίες π.χ. ημιυπαίθριοι, πέργκολες, στην κατηγορία 4 οι κατασκευές των οποίων οι παρεμβάσεις δεν ξεπερνούν το 40% της οικοδομικής άδειας και στην κατηγορία 5 οι υπερβάσεις άνω του 40%.

Για την τελευταία κατηγορία, την 5, που αποτελεί πραγματικότητα για το κτηριακό απόθεμα της χώρας, το υπουργείο παρ’ ότι λαμβάνει συνεχώς αιτήματα να ανοίξει και πάλι, επιδιώκει στην περίπτωση που τελικά το κάνει, να συμβεί αφενός υπό αυστηρές προϋποθέσεις και αφετέρου σε ένα πλαίσιο σύμφωνο με τις επιταγές του νόμου.

Αν το υπουργείο ανοίξει τελικά μέχρι τον Μάρτιο του 2028 την πλατφόρμα για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5, η διαδικασία θα προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες αρχικά θα υποβάλλουν προσωρινή αίτηση στην οποία απαιτείται η δήλωση και η πληρωμή του ενιαίου ειδικού προστίμου με τις προσαυξήσεις.

Ύστερα, για να οριστικοποιηθεί η υπαγωγή, οι ιδιοκτήτες με δικά τους έξοδα θα υποβάλλουν ένα αίτημα μέσω μηχανικού για να οριστεί ελεγκτής δόμησης ο οποίος θα «τσεκάρει» την υπαγωγή που θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή (δεν βρίσκεται σε περιοχές Natura, δεν έχει χτιστεί μετά την 28η Ιουλίου 2011 κ.ά.) και όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος με την σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, θα γίνεται η οριστική υπαγωγή και κατ’ επέκταση θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις των συγκεκριμένων ακινήτων.

250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα.

500 ευρώ για κτήριο / χρήση άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων και μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα.

1.000 ευρώ για κτήριο / χρήση άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων και μέχρι 2.000 τετραγωνικά μέτρα.

4.000 ευρώ για κτήριο / χρήση άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων και μέχρι 5.000 τετραγωνικά μέτρα.

10.000 ευρώ για κτήριο / χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήδη επεξεργάζεται λύση για υπαγωγή των ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος με αυθαιρεσίες που ανήκουν στους Δήμους. Πρόκειται συγκεκριμένα για νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Για όλα αυτά τα ακίνητα καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η εκπόνηση ενεργειακών μελετών, η συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα ακόμη και η εκτέλεση βασικών παρεμβάσεων συντήρησης.

Αυτά τα κτήρια στερούνται οικοδομικής άδειας, δεν εμπίπτουν στο προ του 1955 καθεστώς ή έχουν δεχθεί λειτουργικές παρεμβάσεις για κοινωνικούς λόγους. Επιπλέον, αποτελεί πάγιο αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος η διόρθωση του ζητήματος δεδομένου ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εν λόγω κτηρίων, κάτι που θέτει την επίλυση του θέματος ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου.

