Αυθαίρετα: Διπλή παράταση έως το τέλος του 2027

Παράταση έως τα τέλη του 2027 δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση, αλλά δεν έχουν ακόμη καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ρύθμιση αφορά τόσο τις υπαγωγές στον νόμο 4495/2017 όσο και παλαιότερους νόμους νομιμοποίησης αυθαιρέτων, παρέχοντας επιπλέον 36 μήνες από τη λήξη των αρχικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση των φακέλων.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το ΥΠΕΝ αναμένεται να ανακοινώσει και δεύτερη παράταση που αφορά την ένταξη αυθαιρέτων κατηγοριών 1 έως 4 στη διαδικασία τακτοποίησης. Η ισχύουσα προθεσμία λήγει στις 31 Μαρτίου 2026, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μετατεθεί και αυτή έως το τέλος του 2027, λόγω της αυξημένης συμμετοχής και των αιτημάτων των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια αυθαίρετα έχουν ήδη υπαχθεί στον νόμο 4495/2017.

Αυστηροί όροι για τα μεγάλα αυθαίρετα

Σε περίπτωση που ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για τα αυθαίρετα μεγάλης κατηγορίας, αυτό θα γίνει με αυστηρές προϋποθέσεις. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν προσωρινή αίτηση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Για την οριστική υπαγωγή θα απαιτείται έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος θα ορίζεται κατόπιν αιτήματος μέσω μηχανικού και με έξοδα του ιδιοκτήτη. Ο έλεγχος θα επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως ότι δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή Natura και ότι δεν έχει ανεγερθεί μετά τις 28 Ιουλίου 2011. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η υπαγωγή θα οριστικοποιείται, επιτρέποντας και τις νόμιμες μεταβιβάσεις του ακινήτου.

