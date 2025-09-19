Επιχείρηση στη Ρόδο κατεδάφισε δικά της αυθαίρετα σεβόμενη τον νόμο

Παρά την επιτυχημένη λειτουργία της εν μέσω της τουριστικής περιόδου, η εταιρεία επέλεξε τον δρόμο της νομιμότητας και της συμμόρφωσης, στέλνοντας θετικό μήνυμα υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο.

Σε μία περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση για τον σεβασμό του αιγιαλού και την προστασία του κοινόχρηστου χώρου βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας, η απόφαση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του καταστήματος Playa De Azul (πρώην Baia) στην παραλία Έλλη της Ρόδου να κατεδαφίσει με δικά της μέσα τις αυθαίρετες κατασκευές, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Πρόκειται για μία κίνηση που υπερβαίνει την τυπική συμμόρφωση με τις αποφάσεις των αρχών και αποτυπώνει μία νέα αντίληψη υπευθυνότητας απέναντι στον νόμο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αφού εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα και τις αιτήσεις θεραπείας, η εταιρεία αποφάσισε, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, να προχωρήσει με δικά της μέσα στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών, όπως μεταδίδει το dimokratiki.gr.

Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς δεν επιλέχθηκε η τακτική της αναμονής ή της περαιτέρω αντιπαράθεσης με τις Αρχές, αλλά η οριστική συμμόρφωση και η ανάληψη ευθύνης. Η εικόνα μίας επιχείρησης που προχωρά σε αυτοκατεδάφιση αυθαιρέτων σε έναν από τους πλέον προβεβλημένους αιγιαλούς της Ρόδου δεν είναι συνηθισμένη και δικαίως προκαλεί αίσθηση.

Η στάση της εταιρείας στέλνει πολλαπλά μηνύματα. Πρώτον, αναδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συμβαδίζει με τον σεβασμό του νόμου. Δεύτερον, καταδεικνύει πως ακόμη και μια καθυστερημένη συμμόρφωση μπορεί να έχει ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο, όταν γίνεται με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα.

Σε μία περιοχή όπως η Ρόδος, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, η εικόνα μίας επιχείρησης που επιλέγει τη νομιμότητα αντί της παρανομίας ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία του προορισμού διεθνώς.

Ο επισκέπτης, που αναζητά την αυθεντικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, αισθάνεται ότι οι τοπικοί φορείς και οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις.

Ο αιγιαλός αποτελεί κοινόχρηστο αγαθό και σύμφωνα με το Σύνταγμα, προστατεύεται ιδιαίτερα. Η κατάληψη εκτάσεων πολλαπλάσιων από τις παραχωρημένες, η ανάπτυξη πυκνών ομπρελοκαθισμάτων και η ανέγερση μόνιμων κατασκευών αλλοίωσαν την εικόνα της παραλίας.

Η απομάκρυνση αυτών των κατασκευών από την ίδια την επιχείρηση δίνει την ευκαιρία να αποκατασταθεί σταδιακά η φυσιογνωμία της παραλίας Έλλη, που αποτελεί εμβληματικό σημείο για τη Ρόδο και πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.