ΣτΕ: Δεν νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών χωρίς ομοφωνία

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφαση 1616/2025, έκρινε ότι δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών (όπως πιλοτές και τμήματα οικοπέδου), εφόσον δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις έστω και από έναν συνιδιοκτήτη. Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν ανεφάρμοστη τη σχετική πρόβλεψη του νόμου 4178/2013, κρίνοντας ότι παραβιάζει τα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος.

Η υπόθεση αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους ισογείου πολυκατοικίας στον Δήμο Παπάγου–Χολαργού. Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013, που επιτρέπει σε συνιδιοκτήτη με την πλειοψηφία των ποσοστών να υποβάλει αίτηση νομιμοποίησης, έχει μόνο διευκολυντικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η καταγραφή και αντιμετώπιση αυθαιρεσιών, όχι όμως η παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών.

Κατά συνέπεια, η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών, καθώς η δυνατότητα υπαγωγής με βάση την πλειοψηφία κρίθηκε αντισυνταγματική και ανίσχυρη.

