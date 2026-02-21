Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

Ο άνδρας που κατέληξε στο νοσοκομείο κατέγραψε σε βίντεο την στιγμή της επίθεσης - «Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός», ανέφερε στο Star

Newsbomb

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας άνδρας μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από τσοπανόσκυλο στην περιοχή της Μαγούλας.

Το θύμα μίλησε στο Star όπου περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βίωσε.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, όλα ξεκίνησαν όταν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο για να περάσει βοσκός με το κοπάδι του και τον σκύλο. Ξαφνικά, το ζώο στράφηκε προς το όχημα και άρχισε να το δαγκώνει. Όταν ο άνδρας ζήτησε από τον βοσκό να ελέγξει τη ζημιά, εκείνος απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο σκύλος επιτέθηκε στον άνδρα. Όπως περιέγραψε το θύμα, το ζώο προσπάθησε αρχικά να τον δαγκώσει στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο σκύλος τον δάγκωνε σε όλο το σώμα, προκαλώντας του τραύματα σε χέρια, πόδια και στήθος, ενώ τα ρούχα του σκίστηκαν και γέμισαν αίματα.

skilos.jpg

«Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός»

«Αν με είχε δαγκώσει στον λαιμό, θα ήμουν νεκρός», ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα, τονίζοντας ότι κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή. Παρά τον πανικό και τον πόνο, το θύμα βρήκε τη δύναμη να απωθήσει το ζώο και να το ακινητοποιήσει προσωρινά, μέχρι να επέμβει ο βοσκός και να το συγκρατήσει.

Η επίθεση διήρκεσε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, όμως ήταν αρκετά για να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο άνδρας στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τα σημάδια από τα δαγκώματα να παραμένουν εμφανή λίγες μέρες μετά την επίθεση.

skilos1.jpg

Δείτε το βίντεο του Star

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Στα ύψη η τιμή των φρέσκων θαλασσινών - Επιλέγουν τα κατεψυγμένα οι καταναλωτές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ