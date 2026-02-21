Παίκτης του Ρουκ-Ζουκ θέλει να γίνει μέτοχος του Παναθηναϊκού και να γνωρίσει τον Γιαννακόπουλο
Τρελαμένος παίκτης στο Ρουκ Ζουκ δήλωσε πως θέλει να γίνει μέτοχος στον Παναθηναϊκό και να γνωρίσει τον πρόεδρό του, Δημήτρη Γιαννακόπουλο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ξεχωριστές στιγμές χάρισε η ομάδα ΣΥΝ1 στο τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ, με τον Γιώργο, που εργάζεται ως διασώστης όπως και όλη η παρέα, να δηλώνει χωρίς περιστροφές την απόλυτη αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η μεγάλη επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν: Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας!
09:56 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ρομπότ – καθαριστές, η νέα «ασπίδα» των ευρωπαϊκών θαλασσών
09:06 ∙ LIFESTYLE