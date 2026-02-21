Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

Τι ισχύει για τον σταθμό «Σύνταγμα»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 21:40 θα κλείνουν από την ερχόμενη Δευτέρα οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ.

Οι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο ωράριο λήξης της κυκλοφορίας, από Κυριακή έως και Πέμπτη. Διευκρινίζεται ότι ο σταθμός Σύνταγμα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για τη Γραμμή 3 στο τμήμα «Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Διευκρινίζεται επίσης, ότι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου τα δρομολόγια της Γραμμής 2 θα πραγματοποιηθούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλους τους σταθμούς, χωρίς τη συνήθη νυχτερινή διακοπή.

Το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας εισέρχεται στην τέταρτη φάση του, με τις παρεμβάσεις να συνεχίζονται από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα». Στο συγκεκριμένο διάστημα θα τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη - Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος - Ελληνικό».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο - Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο - 'Αγιος Ιωάννης». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο - Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης - Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Aπάτη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: Πώς ένας άνδρας παραλίγο να γίνει ιδιοκτήτης με 200 δολάρια

10:54LIFESTYLE

Παίκτης του Ρουκ-Ζουκ θέλει να γίνει μέτοχος του Παναθηναϊκού και να γνωρίσει τον Γιαννακόπουλο

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα «καιρικά σοκ» στη Μεσόγειο αναζωπυρώνουν φόβους για αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων - Ανάλυση των Financial Times

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ήταν μια χαρά αν το Ισραήλ έπαιρνε όλη τη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Αμερικανός πρεσβευτής

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

10:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα προηγούμενα 30 ντέρμπι «αιωνίων» στο Κύπελλο Ελλάδας

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στη Νίκαια: «Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο Κρατικό;»

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Είχε μιλήσει στο ChatGPT ο 18χρονος δράστης πριν το χτύπημα - Τι αποκάλυψε η OpenAΙ

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν: Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας!

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θέατρο, immersive εκθέσεις, μουσική και μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση

09:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ – καθαριστές, η νέα «ασπίδα» των ευρωπαϊκών θαλασσών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Από πάρτι με γυμνόστηθες στο Πουκέτ σε ταξίδια στο Paedo Island

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στη Νίκαια: «Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο Κρατικό;»

04:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα πρώτα λεφτά

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ήταν μια χαρά αν το Ισραήλ έπαιρνε όλη τη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Αμερικανός πρεσβευτής

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ