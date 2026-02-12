Μετρό 4: Στο φρέαρ του Ευαγγελισμού ο μετροπόντικας «Αθηνά»

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Στον τελικό προορισμό της στο φρέαρ Ευαγγελισμού στο εργοτάξιο της ΑΒΑΞ έφτασε η «Αθηνά», ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο μετροπόντικας έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας και λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης έσπασε το τοιχίο στο φρέαρ του Ευαγγελισμού στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Το «break on through to the other side» του μετροπόντικα έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.

Σημειώνεται ότι ο μετροπόντικας που αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.

