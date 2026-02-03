Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από τις σήραγγες στην Καλαμαριά - Στο 90% η ολοκλήρωση του έργου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με το έργο να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%.

Σε εικόνες που δημοσίευσε το Status FM 107.7 καταγράφηκαν οι χώροι από τους οποίους σε λίγους μήνες θα διέρχονται και θα μετακινούνται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε πρόσφατα ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα.

Στο πλαίσιο των απαραίτητων δοκιμών, το μετρό θα διακόψει τη λειτουργία του για 15 ημέρες στα μέσα Μαρτίου και, βάσει προγραμματισμού, θα επαναλειτουργήσει πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Όπως προκύπτει και από τα πλάνα, οι εργασίες στην επέκταση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την έγκαιρη παράδοση του έργου.

Παράλληλα, στους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς έχουν προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες για τη διάθεση σουβενίρ και συναφών προϊόντων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για τον φορέα λειτουργίας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία αποτελεί κρίσιμο συνοδευτικό έργο της επέκτασης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σύνδεσης και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση στους νέους σταθμούς.

