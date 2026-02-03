Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Σίνδο

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Τρίτης (03/02), σε αστικό λεωφορείο στον κόμβο της Σίνδου Θεσσαλονίκης, στην έξοδο για ΤΕΙ.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εγκαίρως από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.