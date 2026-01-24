Πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μεταφοράς: Νέα πρόστιμα και ιδιώτες ελεγκτές στα σκαριά

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 40% για το ολόκληρο κόμιστρο και 67% για το μειωμένο

Πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μεταφοράς: Νέα πρόστιμα και ιδιώτες ελεγκτές στα σκαριά
Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να αναρτηθεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η αύξηση του προστίμου για τους εισιτηριοδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το πρόστιμο «σκαρφαλώνει» στα 100 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο των 90 λεπτών και στα 50 ευρώ για το μειωμένο. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης περίπου 40% για το ολόκληρο κόμιστρο και 67% για το μειωμένο δεδομένου ότι σήμερα η χρηματική ποινή που επιβάλλεται ισοδυναμεί με 60 φορές την τιμή του κομίστρου και ανέρχεται σε 72 και 30 ευρώ, αντίστοιχα.

Στόχος της ρύθμισης είναι να μειωθούν τα ποσοστά της εισιτηριοδιαφυγής, το ύψος της οποίας παραμένει ασαφές, καθώς μόνο σε μετρό και ηλεκτρικό υπάρχει σύστημα με θύρες κλειστού συστήματος. Σε τρόλεϊ, λεωφορεία, αλλά και στον προαστιακό η πρόσβαση είναι πιο εύκολη και δεν απαιτεί την καταβολή κομίστρου για να εισέλθει κάποιος επιβάτης σε αυτά.

Στα σκαριά η σύνδεση του προστίμου με την κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Βάσει της νέας ρύθμισης, προβλέπεται η σύνδεση του προστίμου με την κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα να μειώσει το πρόστιμο που θα του καταλογιστεί στο μισό εάν προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Στην περίπτωση προμήθειας μηνιαίας κάρτας, ο παραβάτης θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο 50 ή 25 ευρώ, εφόσον είναι δικαιούχος μειωμένου κομίστρου συν το αντίτιμο για την κάρτα που ανέρχεται σε 27 και 13,5 ευρώ, αντίστοιχα.

Τριπλασιάζεται αν δεν πληρωθεί

Εάν, ωστόσο, το πρόστιμο δεν καταβληθεί εγκαίρως και βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ, ορίζεται ότι το ύψος του θα τριπλασιάζεται με το ποσό να αποδίδεται κατά το ήμισυ στον αρμόδιο συγκοινωνιακό φορέα.

Να σημειωθεί ότι βάσει του υφιστάμενου καθεστώτος, τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής του, ενώ ο επιβάτης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης, αιτήματος ακύρωσης/μείωσης του επιβληθέντος προστίμου για διάστημα 60 ημερών από την επομένη της επιβολής του.

Στο «κόλπο» και ιδιώτες ελεγκτές κομίστρου

Το επόμενο βήμα, είναι να μπουν τρίτοι για να κάνουν τη δουλειά του ελέγχου. Βάσει του νέου νόμου, ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να αναθέσει σε τρίτους, πιστοποιημένους ελεγκτές και υπαλλήλους τον έλεγχο των εισιτηρίων. Στα σκαριά βρίσκεται και η λειτουργία ενιαίας ψηφιακής εφαρμογής, που θα είναι συνδεδεμένη με το gov.gr έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην βεβαίωση και διαχείριση των προστίμων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πιλοτική χρήση καμερών, που θα μπουν σε κάποιους σταθμούς Μετρό, έτσι ώστε να καταγράφονται οι παραβάτες που πηδούν πάνω από τις πύλες εισόδου κι όσων διέρχονται αυτών χωρίς να πληρώνουν κόμιστρο με στόχο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πόσο μεγάλη είναι η εισιτηριοδιαφυγή και πόσο επηρεάζει τη λειτουργεία των σταθμών.

