Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

Μίλτος Τσεκούρας

  • Βίντεο από το μετρό της Αθήνας δείχνει καθημερινό συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Οι πολίτες χάνουν έως δύο ώρες την ημέρα στις μετακινήσεις, χρόνο που επηρεάζει την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.
  • Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εφαρμογή πολυζωνικού ωραρίου για δημόσιους υπαλλήλους.
  • Προτείνεται επίσης η τηλεργασία σε ζώνες κορεσμού και η κάλυψη τεχνικών και προσωπικών κενών σε Μετρό και ΗΣΑΠ για αύξηση των δρομολογίων.
  • Ο Λευτέρης Καρχιμάκης θεωρεί τον συνωστισμό και τις καθυστερήσεις σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί άμεση λύση.
Snapshot powered by AI

Βίντεο από το μετρό της Αθήνας που δείχνει επιβάτες σε κατάσταση συνωστισμού δημοσίευσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης.

Στην ανάρτησή του, ο συντονιστής Ομάδας Προγράμματος ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά η καθημερινότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες χάνουν έως δύο ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο ή στα μέσα μεταφοράς, χρόνο που δεν υπολογίζεται στο εργασιακό ωράριο και αφαιρείται από την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού ζητήματος. Συγκεκριμένα, το κόμμα προτείνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την εφαρμογή πολυζωνικού ωραρίου προσέλευσης για τους δημόσιους υπαλλήλους, τη δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού, καθώς και την κάλυψη των τεχνικών κενών και των κενών προσωπικού σε Μετρό και ΗΣΑΠ για την πύκνωση των δρομολογίων.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης υπολογίζει ότι οι πολίτες περνούν συνολικά έναν μήνα το χρόνο στις μετακινήσεις από και προς την εργασία τους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πρόβλημα που απαιτεί λύση.

