Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

Μπροστά σε μια αδιανόητη τραγωδία βρέθηκαν εκατοντάδες επιβάτες του μετρό στο Σύνταγμα, όταν στις 7:30 το πρωί ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του συρμού βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Ενώ η πλατφόρμα της κόκκινης γραμμής ήταν γεμάτη με πλήθος κόσμου, ένας 65χρονος στάθηκε στο τέλος της αποβάθρας και μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσε στις ράγες. Δευτερόλεπτα αργότερα, και ενώ ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, ο άνδρας βρέθηκε κάτω από το τρένο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Μέσα στο μετρό εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. Γυναίκες και παιδιά εμβρόντητοι έκλαιγαν ενώ άλλοι έπιαναν τα κεφάλια τους μη μπορώντας να πιστέψουν πώς έγινε η τραγωδία μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Μάρτυρας, μιλώντας στο Newsbomb, έκανε λόγο για «νευρικές κινήσεις» του άνδρα και ανέφερε πως φαινόταν αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Φορούσε ένα μπλε σκούρο μπουφάν. Κοιτούσα τον χρόνο για να έρθει ο συρμός και θυμάμαι χαρακτηριστικά πως η οθόνη έγραφε 1:30 λεπτό, μετά 1 λεπτό. Τον είδα πως πλησίασε την άκρη της αποβάθρας, ακριβώς στην άκρη του τούνελ. Δεν πήγε δηλαδή στο τέλος της, πήγε ακριβώς στην αρχή για να μην προλάβει να αντιδράσει κανείς μας. Περίμενε σε αυτό το σημείο και μόλις είδε τα φώτα του συρμού, έπεσε στις γραμμές. Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα...», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb.gr.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο 65χρονος άνδρας ταυτοποιήθηκε περίπου 2 ώρες μετά το δυστύχημα, με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες για την ταυτότητά του καθώς άλλοι ανέφεραν πως επρόκειτο για γυναίκα και άλλοι για άνδρα, χαρακτηριστικό του πανικού που προκλήθηκε.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σκηνές αντικρίσαμε. Γυναίκες έκλαιγαν, ουρλιαχτά, φωνές. Όλα έγιναν πραγματικά τόσο γρήγορα που δεν μπόρεσε κανείς να κάνει κάτι, δεν προλάβαμε», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας στο Newsbomb.gr.

