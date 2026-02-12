Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές
Τραγωδία το πρωί της Πέμπτης στον κεντρικότερο σταθμό μετρό της χώρας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 65χρονος άνδρας ήταν το άτομο που έπεσε στις γραμμές του συρμού του μετρό στο Σύνταγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.
Ο 65χρονος στεκόταν πίσω από τη γραμμή ασφαλείας που υπάρχει στις αποβάθρες όταν για άγνωστη αιτία, έπεσε στην πορεία του τρένου. Μέχρι στιγμής, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της αυτοχειρίας.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κανονικά η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Stellantis και VW πιέζουν την ΕΕ για στήριξη
10:31 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Κέρδισε το κοινό ο Α’ ημιτελικός του Sing for Greece;
10:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τροπολογία για Συλλογικές Συμβάσεις και διαιτησία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ
10:09 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πώς «διαβάζει» η κυβέρνηση τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
08:34 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ