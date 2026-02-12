Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

Ένας 65χρονος άνδρας ήταν το άτομο που έπεσε στις γραμμές του συρμού του μετρό στο Σύνταγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Ο 65χρονος στεκόταν πίσω από τη γραμμή ασφαλείας που υπάρχει στις αποβάθρες όταν για άγνωστη αιτία, έπεσε στην πορεία του τρένου. Μέχρι στιγμής, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της αυτοχειρίας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: