Κανονικά η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη – Ελληνικό.

Νωρίτερα, η ΣΤΑΣΥ είχε γνωστοποιήσει ότι η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση ένας άνθρωπος έπεσε στις γραμμές.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».