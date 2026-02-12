Μητσοτάκης σε Ευρωπαίους: «Μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας για χαμηλότερες τιμές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το «παρών» στη σημερινή (12/02) άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών, στο Βέλγιο, με κεντρικά θέματα την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να “θωρακιστεί” απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικώς να μπορεί να αποβεί προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών».

«Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μία αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως, χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Αν δεν συμβούν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την απαραίτητη κοινωνική στήριξη για τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής. Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας, είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις», τόνισε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

EPA

EPA

EPA

