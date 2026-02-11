Bloomberg για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Τόνοι «συμφιλίωσης» και «χαλάρωση της έντασης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, στις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Για υιοθέτηση ενός «συμφιλιωτικού τόνου» και συνέχεια στην «πρόσφατη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ ιστορικών αντιπάλων» κάνει λόγο το Bloomberg σε δημοσίευμά του για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα την Τετάρτη (11/02).

«Τα ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας δεν είναι άλυτα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό την Τετάρτη, και πρόσθεσε ότι είναι δυνατή η πρόοδος στις διαφωνίες που σχετίζονται με το Αιγαίο.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, μετά την παραλίγο στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ το 2020, σημειώνει το Bloomberg.

Μία από τις κύριες «εστίες» διαμάχης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια. Η Τουρκία, η οποία δεν έχει υπογράψει το εν λόγω πλαίσιο, αμφισβητεί την εφαρμογή του στην περίπτωση αυτή.

«Η μοίρα μας έχει προορίσει να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο», δήλωσε ο κ. Μιτσότακης μετά τη συνάντηση.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από το 2024, όταν συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Εκτός από τη συνάντηση των ηγετών στην Άγκυρα, πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις μεταξύ διαφόρων υπουργών των δύο χωρών στο πλαίσιο του λεγόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Το συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε για τελευταία φορά στην Αθήνα το 2023, περιλαμβάνει μια σειρά υπουργικών συναντήσεων όπου οι δύο χώρες υπέγραψαν μια σειρά συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Διαβάστε επίσης