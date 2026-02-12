Πώς «διαβάζει» η κυβέρνηση τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Στη Λιέγη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο επιβλητικό κάστρο Άλντεν Μπίσεν, οι 27 ηγέτες θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε ένα ουσιαστικό πακέτο μεταρρυθμίσεων που στόχο θα έχει η Ευρώπη να μπει σε μια νέα δυναμική τροχιά ανάπτυξης απαντώντας και στις προκλήσεις που έρχονται τόσο από την Ασία όσο και από τις ΗΠΑ.

Ουσιαστικά οι ηγέτες θα κληθούν να βρουν τρόπους συνεννόησης και να καταλήξουν σε έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τη μείωσης των οικονομικών εξαρτήσεων και την τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η ενίσχυση της ψηφιακής αυτοδυναμίας και η ενδυνάμωση της ενιαίας κεφαλαιαγοράς. Κομβικό θέμα το οποίο προκαλεί και έντονες αντιπαραθέσεις είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και χρόνια για μια ενιαία αγορά κεφαλαίων, κάτι που σημαίνει πως η ευθύνη αλλά και οι πρωτοβουλίες θα περάσουν από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στις Βρυξέλλες.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι το γεγονός ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ξεκαθαρίσει πως αν δεν έχει υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους θα ενεργοποιηθεί η διάταξη για την «ενισχυμένη συνεργασία» μεταξύ χωρών-μελών - κάτι που, με απλά λόγια, θα σημαίνει πως θα μπούμε σε μία Ευρώπη πολλών ταχυτήτων.

Παράλληλα μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας με τον Πρόεδρο Μακρόν να επιμένει για την ανάγκη κοινού ευρωομόλογου, κάτι που απορρίπτει το Βερολίνο. Η Αθήνα από την πλευρά της έχει ξεκαθαρίσει πως η λύση δεν είναι η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων ενώ τάσσεται υπέρ ενός πιο «χαλαρού» δημοσιονομικού περιβάλλοντος. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει μάλιστα την ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες χωρίς όμως αυτό να διαταράσσει τις καλές σχέσεις που έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θετικό πρόσημο βάζει η Αθήνα στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν χθες στην Άγκυρα, συνεργάτες του πρωθυπουργού βάζουν θετικό πρόσημο, μιλώντας για διατήρηση του γενικά καλού κλίματος που επικρατεί εδώ και καιρό μεταξύ των δύο χωρών. Όπως λένε, έγινε μια πολύ καλή και ειλικρινή συζήτηση όπου τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες ενώ επισημαίνουν πως οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

