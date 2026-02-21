Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, ο Ακίλε Πολονάρα άνοιξε την καρδιά του για τη δυσκολότερη δοκιμασία της ζωής του, περιγράφοντας τη στιγμή που διαγνώστηκε με λευχαιμία, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτηκε ακόμα και την αυτοκτονία, πριν αντλήσει δύναμη από την οικογένειά του για να παλέψει.

Ακίλε Πολονάρα
Eurokinissi Sports
Ο Ιταλός διεθνής φόργουορντ αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν απροσδόκητα, έπειτα από έναν τυπικό έλεγχο αντιντόπινγκ.

«Στη ζωή μου δεν είχα ποτέ τίποτα, ούτε καν μια επέμβαση. Όλα άρχισαν με έναν έλεγχο ρουτίνας. Μου είπαν ότι οι τιμές της HCG ήταν πολύ υψηλές και έπρεπε να διαπιστωθεί από πού προέρχονται», ανέφερε.

Αρχικά δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε κι όπως δήλωσε: «Έψαξα στο διαδίκτυο και είδα ότι σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»

Η οριστική διάγνωση αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα, με τον ίδιο να τονίζει ότι: «Ο κόσμος κατέρρευσε μπροστά μου. Η λέξη «όγκος» σε τρομάζει, τη συνδέεις αμέσως με τον θάνατο. Σκέφτηκα ότι όλα είχαν τελειώσει, ακόμη και η καριέρα μου στο μπάσκετ».

Η πιο σκοτεινή στιγμή, όπως παραδέχθηκε, ήρθε όταν ενημερώθηκε πως πάσχει από οξεία μυελογενή λευχαιμία, με τον ίδιο να σοκάρει με την εξομολόγησή του. «Σκέφτηκα να πηδήξω από το παράθυρο του νοσοκομείου και να τελειώσω τα πάντα. Ένιωθα ότι δεν υπήρχε διέξοδος», είπε ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, περιγράφοντας τις δραματικές σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του.

Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της ψυχολογικής του κατάστασης έπαιξε η οικογένειά του και κυρίως η σύζυγός του, Έρικα, η οποία, όπως υπογράμμισε: «Μου είπε: “Πρέπει να αντέξεις για τα παιδιά μας”. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να τα παρατήσω. Δεν ήταν δίκαιο τα παιδιά μου να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα».

Ακολούθησε μια επίπονη περίοδος θεραπειών και χημειοθεραπείας, με έντονες σωματικές και ψυχολογικές δοκιμασίες. Παρά τις δυσκολίες, ο Πολονάρα κατάφερε σταδιακά να επιστρέψει στην κανονικότητα, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη της θέλησης και της επιμονής.

