Συγκλονιστικές στιγμές - Ο Πολονάρα πήγε στο γήπεδο και αποθεώθηκε

Ο Ιταλός φόργουορντ, ο οποίος δίνει έναν μεγάλο προσωπικό αγώνα και αποτελεί παράδειγμα μαχητή της ζωής, βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την «σκουάντρα ατζούρα». Με την είσοδό του, ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο προσφέροντάς του ένα παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα, θέλοντας να του δώσει δύναμη και κουράγιο στη δύσκολη μάχη που συνεχίζει να δίνει.

Στα video wall του κλειστού της Ρώμης, ο Πολονάρα παρουσιάστηκε ως ο «13ος παίκτης» της ομάδας, με το κοινό να τον αποθεώνει και τον ίδιο να ανταποδίδει με εμφανή συγκίνηση. Δίπλα του βρέθηκε και ο Λουίτζι Ντατόμε, με τον οποίο μοιράστηκε αυτή τη φορτισμένη στιγμή.

Μια βραδιά όπου το μπάσκετ πέρασε σε δεύτερη μοίρα και η ανθρώπινη δύναμη και αλληλεγγύη πρωταγωνίστησαν.

??'s 13th man ?#FIBAWC | @ilpupazzo33 @italbasket pic.twitter.com/gPWPKJTK3x

— FIBA Basketball World Cup ? (@FIBAWC) November 27, 2025

