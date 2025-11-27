FIBA World Cup 2027: Τα highlights του Ελλάδα – Ρουμανία | Πότε παίζει η Εθνική στην Πορτογαλία

Η Εθνική έκανε το… χρέος της και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα (91-64) κόντρα στους Ρουμάνους, γεμίζοντας ελπίδες κι αισιοδοξία τους φίλους της «γαλανόλευκης».

Σε ένα κατάμεστο «Nick Galis Hall», όπου οι φίλοι του μπάσκετ δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το χρέος του, έχοντας κορυφαίο τον Νίκο Περσίδη, ο οποίος είχε 17 πόντους με… όλα στα όλα (βλ. 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/1 βολή).

Για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, η Ελλάδα αγωνίζεται κόντρα στην Πορτογαλία στο «Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής (30/11) στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα highlights του Ελλάδα - Ρουμανία

Διαβάστε επίσης