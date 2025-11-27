Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Επιβλητική πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Σε ένα κατάμεστο "Παλέ", σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στη Θεσσαλονίκη οι φίλοι του μπάσκετ η Εθνική μας έκανε το καθήκον της και επικράτησε της Ρουμανίας με 91-64.

Κορυφαίος για την Εθνική μας ομάδα ήταν ο Νίκος Περσίδης που είχε 17 πόντους με… όλα στα όλα. Είχε 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/1 βολή, ενώ πήρε και 1 ριμπάουντ.

Εξαιρετικός ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που είχε 18 πόντους (3/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 6 ασίστ, ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που είχε 19 πόντους (5/7 δίποντα και 2/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ κια 6 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Φλιώνη, Μήτρου-Λονγκ, Λαρεντζάκη, Σαμονούροβ και Καραγιαννίδη και οι διεθνείς φρόντισαν να δείξουν εξ’ αρχής τις προθέσεις τους και τις διαθέσεις τους. Η Ελλάδα με πιεστική άμυνα και διάθεση να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό τους και να «χτίσει» από νωρίς μια καλή διαφορά.

Ο Λαρεντζάκης ήταν ο πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα, αφού με 7 προσωπικούς του πόντους (2/2 δίποντα και 1/1 τρίποντα) «οδήγησε» την ομάδα στο 10-4 και εν συνεχεία ανέλαβε δράση ο Μήτρου-Λονγκ, τον οποίο δε μπορούσαν να σταματήσουν οι Ρουμάνοι. Με 5 συνεχόμενους πόντους ο Σαμοντούροφ έκανε το 17-4 πέντε λεπτά ακριβώς από την έναρξη του αγώνα.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε τις αλλαγές και το «Παλέ» αποθέωσε τον Βασίλη Τολιόπουλο όταν πάτησε για πρώτη φορά στο γήπεδο που μεγαλούργησε, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού στην πρώτη του επαφή να παίρνει αντιαθλητικό φάουλ και να δίνει προβάδισμα στην Εθνική με 21-6. Οι φιλοξενούμενοι με ένα μίνι σερί 0-5 από τους Κούτι και Ούτα μείωσαν σε 21-12, με τον Τσαλμπούρη με buzzer beater να διαμορφώνει το 26-12.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα τρελό τρίποντο από τον Βασίλη Τολιόπουλο για το 29-12, αλλά η συνέχεια ανήκε στους Ρουμάνους. Οι διεθνείς μας έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση, επέδειξαν χαλαρότητα στην άμυνα και έτσι οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «τρέξουν» σερί 0-8 και η διαφορά έπεσαι στους 9 πόντους, 29-20. Ο Σπανούλης ξεκίνησε και πάλι τις αλλαγές επαναφέροντας στο παρκέ ουσιαστικά την πρώτη πεντάδα με τον Μήτρου-Λονγκ να πατάει ξανά το πόδι του στο γκάζι και με ένα ακόμα τρίποντο από τον Λαρεντζάκη η διαφορά να πηγαίνει στους 15 πόντους, 35-20, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους.

Στο επόμενο πεντάλεπτο η Εθνική έκανε διαχείριση της κατάστασης με τους διεθνείς να μην αντιμετωπίζουν το παραμικρό πρόβλημα. Ο Σπανούλης κράτησε στο «5» τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, η διαφορά έφτασε και τους 18 πόντους έπειτα από τελείωμα κοντά στο καλάθι από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, 41-23 και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Ελλάδα να είναι μπροστά στο σκορ με 45-29.

Το τελείωσε πριν της ώρας του

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα για την Εθνική και στο τρίτο δεκάλεπτο καθώς με σερί 11-3 στο πρώτο τρίλεπτο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκαν με 56-32, με τους Φλιώνη, Σαμοντούροφ και Λαρεντζάκη να «πυροβολούν» από τα 6.75μ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 23’ η Ελλάδα είχε 7/19 τρίποντα που σημαίνει σχεδόν 37%. Ο Λαρεντζάκης ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και με δικό του τρίποντο αλλά και δική του πολύ ωραία ασίστ στον Σαμοντούροφ έκανε το 61-36 με τη διαφορά λίγο αργότερα να φτάνει και τους 30 πόντους, 66-36. Στο τελείωμα του δεκαλέπτου η Εθνική, φυσιολογικά, έριξε ρυθμούς, πάτησε το πόδι της στο φρένο και στο 30’ σκορ ήταν 67-44.

Ξέσπασμα Περσίδη

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακατεύει την τράπουλα και να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα. Ο Περσίδης ήταν πολύ καλός στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου και ήταν ο άνθρωπος που έδωσε αέρα +30 στην ομάδα του, με τον Μωραϊτη να κλέβει και με καλάθι στον αιφνιδιασμό να κάνει το 79-45, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Περσίδης με ένα ακόμα καλάθι (5/5 δίποντα) έκανε το 83-52 και με ένα ακόμα τρίποντο έφτασε τους 15 πόντους και έκανε το 85-52, πέντε λεπτά πριν το τέλος, με το τελικό 91-64 να έρχεται απολύτως φυσιολογικά.

Τα Δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 67-44, 91-64